Skromní kluci. Halil hraje účelně, Danny chce dávat góly, říká Šilhavý

Je trenérem českých mistrů, ke kterým přibudou známá jméno z významných evropských soutěží. Halil Altintop z Augsburgu, Danny ze Zenitu Petrohrad a Ruslan Rotaň z Dněpropetrovsku, který se už se Slavií přes týden připravuje.

„Ke všem mám respekt, co dokázali,“ prohlásil Šilhavý.

Jak jste přišli právě na tyto fotbalisty?

Ten proces je jednoduchý, buď si je vyhlédneme sami, nebo přijdou informace, že ten a ten hráč je volný. Dostali jsme tip, sami jsme si je skautovali, zjistili co a jak a pak už bylo na vedení, aby s nimi zahájilo jednání. A že jsou tady, je pro mě překvapení. Já je považuju za velké hvězdy. Mají za sebou spoustu kvalitních zápasů. Věřím, že týmu mají co dát.

Napadlo vás, že by tak známí fotbalisté někdy přišli do české ligy?

V dnešní době už možná trochu jo. Díky silným majitelům má Slavia i Sparta tyhle možnosti. Oba kluby chtějí uspět a je to vidět. Pro hráče je určité lákadlo i Praha.

Jaký dojem na vás Altintop či Danny udělali?

Když procházeli stadion, říkali, že je to lepší než v Zenitu, lepší než v Augsburgu. Potěšilo mě, jak jsou skromní.

Z které posily máte největší radost?

To asi nemůžu říct... Po lidské stránce na mě udělali všichni úžasný dojem. Třeba Ruslan Rotaň už s námi týden trénuje, je to maximálně skromný a pracovitý kluk. Halil říkal, já nejsem hvězda, bez týmu nejsme nic. Ptali se na ambice klubu. Určitě nepřišli s tím, že řeknou, teď jsem tady já a hrajte to na mě. Jsou to týmoví hráči.

Rotaně jste znal z doby, kdy jste působil v Liberci a hráli jste proti jeho Dněpropetrovsku. Co ty dva další?

Halila znám dlouho z televize. Když jsme tenkrát s Libercem měli v základní skupině Evropské ligy Freiburg, byl jsem ho sledovat zrovna v zápase s Augsburgem, kde hrál Halil. Určitě jsem si nepomyslel, že ho někdy budu trénovat.

Co mohou Slavii přinést?

Ruslan nastupuje ve středu zálohy, má velký přehled, dokáže dát finální i předfinální přihrávku, levá pravá noha. Halil je podhrotový hráč, který hraje účelně pro tým, neutápí se v kličkách, umí dát gól.

A Danny?

Asi největší individualita. Ze strany chodí pod útočníky, chce dávat góly, tlačí se do vápna. V přechodové fázi je hodně silný. Vedení míče, rychlost práce s míčem, v tom je výborný.

Mohou hrát všichni tři najednou?

Dovedu si to představit, proto přicházejí. Mají náš respekt. Všichni jsou ohromně zkušení a věřím, že v některých zápasech, když jde do tuhého, pomohou těm mladším překlenout nervozitu.

Kdo ještě přijde? Koho byste si přál?

O slovenském záložníkovi Lobotkovi už řeč byla. Ale nevím, jak daleko jsou jednání. Ještě se bavíme o tom, že bychom si dovedli představit typologicky podobného útočníka jako je Milan Škoda.

Nenaruší množství příchodů vztahy v kabině? Nenaruší něco, co právě ve Slavii v uplynulé sezoně fungovalo?

Konkurence žene hráče dopředu, to je běžné. Danny i Halil na mě udělali velký dojem, byť ještě netrénovali. Zajímali se o tým, naše kabina je zdravá a věřím, že to do sebe zapadne.

S kolika hráči v kádru počítáte?

Optimální je mít dvaadvacet hráčů a tři gólmany. Zatím nemáme kádr úplný, Souček, Altintop a Danny se připojí do 5. července, než odjedeme na soustředění do Rakouska. Ngadeu má volno do 9. července.

Tři hráči z jarní základní sestavy odešli. Odchody Baráka s Lüftnerem byly jasné dlouho dopředu, přestup brankáře Pavlenky do Werderu Brémy je novinkou. Jak se s tím vypořádáte?

Myslím si, že jsme náhradu našli. Honza Laštůvka je vynikající brankář s velkými zkušenostmi. I když Jirka Pavlenka byla velká opora, tak věřím, že ho Honza nahradí a že na tomto postu nebudeme strádat.

Přesvědčoval jste Pavlenku, aby zůstal?

Během dovolené jsme komunikovali, ale cítil jsem z něj, že Brémy bere jako velkou šanci a že by byl rád, aby se kluby domluvily. Snažili jsme se ho přesvědčit, ale jeho touha po bundeslize byla velká.