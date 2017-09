Šilhavý: Derby bude těžší než Maccabi. Těší ho kvalita a šířka kádru

Šilhavý ve čtvrtek šetřil opory, proti obvyklé jedenáctce udělal sedm změn. Proti Maccabi nehráli Milan Škoda či Jan Bořil, záložník Josef Hušbauer naskočil ze střídačky. Očekávaná rotace slávistickému trenérovi vyšla, jeho svěřenci se na derby naladili vítězstvím 1:0.

„Tenhle výsledek je taková podpora. Byl to těžký zápas, atmosféra pro přípravu bude mnohem lepší,“ řekl Šilhavý.

Na Evropskou ligu jste poslal hodně hráčů širšího kádru, jak velkou roli v tom hrálo nedělní derby?

Přiznám se, že derby v tom hrálo velkou roli, skoro tu největší. Zariskovali jsme, i když to je silné slovo. Hráči, kteří nastoupili, mají velkou kvalitu. Jsem rád, že se dařilo těm, kteří dlouho nehráli. Kovář chytal tak velký zápas po dlouhé době, Deli to po zranění zvládl, Sýkora a Hromada to samé. Necidovi se dařilo v útoku. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Proč jste se rozhodl pro změnu i na postu gólmana?

Chceme, aby i brankářská dvojka byla v herním zatížení. Někdy se to řeší juniorkou, ale to není ono. Pak je tu český pohár, ale to taky někdy není úplně to pravé. V minulém týdnu měl Laštůvka zdravotní problém, vypadalo to, že nebude moci, takže Kovář by musel jít chytat i tak. Trenéři brankářů za mnou přišli s návrhem, aby Kovář chytal proti Maccabi. Souhlasil jsem. Jsem rád, že vychytal nulu.

Je možné, že budete točit dvě jedenáctky? Jednu na ligu, druhou na poháry?

Takhle bych to nestavěl. Myslím, že bude záležet na momentální formě a situaci. Určitě to nebude tak, že jedna sestava bude hrát ligu a druhá pohár. A že by třeba někdo vůbec nenastoupil v pohárech? To určitě ne, jsou to zkušenosti. Jak jsem řekl, velkou roli v tom teď hrálo derby.

Neřekli si někteří fotbalisté dobrými výkony o základní sestavu proti Spartě?

Nezamotali mi hlavu. Jsem rád, že mám takový výběr z celého kádru. Zápasů je dost, po derby hrajeme ve středu pohár, potom duel se Zlínem, pak hned Astana. Doufám, že budou všichni zdraví a budeme to takhle rotovat dál.

Levý obránce Sobol je jedním z těch, kteří vyčnívali, nahrál na vítěznou branku. Řekl si o místo v základu?

Podal velmi dobrý výkon, možná už mu v závěru došly síly, tak udělal menší chybičky v rozehrávce, ale jinak zahrál velmi dobře. Hlavně v první půli, přihrál na gól, vypracoval Necidovi druhou šanci. Je rychlý, nabíhal do útočné fáze. Velmi dobré, jen tak dál. Nechci mu nic slibovat, ale když takhle bude hrát, do sestavy se bude dostávat častěji. Je trochu jiným typem než Frydrych nebo Bořil, rychleji se dostává nahoru. Byť je mladý, tak určitou kvalitu má, je to reprezentant.

Naopak Halil Altintop, převážně kritizovaný za matné výkony, nebyl ani v nominaci. Šetřil jste ho na derby? Jaká je jeho role v týmu?

V kádru na Evropskou ligu je 22 míst, šest hráčů muselo být mimo a padlo to i na něj. Pracuje v tréninku, snaží se, ale v zápasech to není úplně ono. I on sám si to určitě představuje jinak.

Na přípravu před derby máte pouze dva dny, jak k tomu přistoupíte?

Je to krátká doba. Bude regenerační režim pro ty, kteří teď nastoupili proti Maccabi. A ti, co se tam nedostali, nebudou mít velké zatížení. Bude spíš nácvikový trénink, taktická příprava, standardky. I když ti, kteří nehráli, kratší intenzivní trénink asi mít budou. Víceméně to bude rozdělené na regenerační a přípravnou část.

Bude derby těžší utkání než to s Maccabi? Může být rozhodujícím momentem sezony?

Těžší bude. Bude určitě bouřlivější, v Edenu bude víc lidí. Ale nemyslím si, že bude rozhodující, zda vyhraje ten, nebo onen.