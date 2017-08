Kouč Slavie Šilhavý: Postup je naše velké přání. Po něm by přišla úleva

Pokud se to ve středu večer povede, Slavia projde do play-off a tím si zajistí minimálně účast ve skupině Evropské ligy. Důležitost zápasu si slávistický kouč dobře uvědomuje.

„Na klubové úrovni není nic většího. Případný postup by sice ještě neznamenal, že si zahrajeme hlavní soutěž, ale už by tam byl takový základ v podobě pohárové účasti,“ ví Šilhavý. „Už by se nám zkrátka dýchalo lépe.“

Takže se dá říct, že vás čeká zápas podzimu?

Bude důležitý, ale nevím, jestli nejdůležitější. Rozumím tomu, jak to myslíte, ale pro nás je důležité každé utkání, i ligové, zvlášť, když vítěz soutěže půjde do Ligy mistrů přímo. To je velká motivace. Tohle utkání je důležité v tom kontextu, že se hraje v úvodu sezony a jde o postup.

Důležitost hráčům spíš zdůrazňujete, nebo se je naopak snažíte před tlakem chránit?

Jsou zkušení, připravení, vědí, o co se hraje. Motivace je velká, z tohohle pohledu vůbec nemám strach.

Postupem byste splnili jeden z předsezonních cílů. Ulevilo by se vám hodně?

Jednoznačně, to by byla velká úleva. Je to naše velké přání, všichni uděláme maximum, aby se to podařilo. A věřím, že to skutečně vyjde. Do dalšího průběhu sezony by to bylo obrovské povzbuzení.

Kdybyste doma proměnili ještě aspoň jednu z několika velkých šancí, mohli jste letět víc v klidu.

To je pravda, ale už to nezměníme. Teď se musíme připravit na zápas v Borisově, který bude jiný než doma. Tam jsme hráli dlouho proti deseti, takže domácí budou dohánět ztrátu a budou muset hrát aktivněji. Toho bychom mohli využít a vstřelit gól, který by pro nás byl hodně důležitý.

Co může Borisov pro zápas s vámi změnit?

Někteří hráči se jim uzdravili, zkušený útočník Rodionov měl v prvním zápase trest, teď už může hrát. Gordějčuk, šikovný hráč z pravé strany, měl u nás nějaké zdravotní problémy, teď už by měl být fit. Navíc v Edenu hráli v deseti, tím se jim to narušilo a určitě nepředvedli to nejlepší.

Jak jsou na tom zdravotně vaši hráči?

Kromě Sýkory a Hromady jsou všichni k dispozici. V Praze zůstali ještě Chaluš, Alvir, Tecl a Ščuk.

Pokud domácí vyhrají 1:0 a stejný stav vydrží i po prodloužení, může dojít i na penalty. Trénovali jste je?

Taky jsme je v jednom tréninku nacvičovali. Ale to víte, během tréninku chybí potřebný tlak, v zápase je to úplně jiné. Klukům to šlo, ale zápas je z hlediska psychiky mnohem náročnější.

Vrátíte se k základní sestavě z úvodního zápasu? V lize jste po něm udělal sedm změn.

Proti utkání s Teplicemi se tým určitě bude lišit.

Před utkáním ani jednou nebudete trénovat v Borisově, kde se hraje. Není to nevýhoda?

Myslím, že ne. Standa Vlček se na stadion byl podívat, když zajišťoval ubytování, říkal, že je moc pěkný, dvanáct třináct tisíc lidí. A trávník taky na vysoké úrovni - podobné jako v Edenu.

V Praze panovala velká horka, i v Borisově má být teplo. Komplikuje to přípravu na zápas?

Náš zdravotnický tým dodával hráčům minerály, vitamíny, to, co v tak parných dnech potřebují. To problém nebude, hráči jsou zvyklí. Zkusili si to v zápase s Teplicemi i při trénincích. Tohle zvládneme.