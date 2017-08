Šilhavý: APOEL není jednoduchý soupeř. Nejsme rádi, že jsme je dostali

„Chceme tu uhrát takový výsledek, abychom se doma v odvetě poprali o postup. Samozřejmě by bylo dobré dát venku gól,“ přeje si slávistický kouč, kterého čeká možná největší výzva v trenérské kariéře.



Jak se vám před takovým zápasem spí?

Bylo to lepší než před Brnem, proti kterému jsme v minulé sezoně hráli o titul. V úterý to ještě nebude kdo s koho, ať už se nám to podaří, nebo ne, ještě zbývá jeden zápas. Po tom utkání s Brnem už nebylo nic, to kdybychom nezvládli, bylo by to špatné. Tady je ještě další šance.

Takže ještě jedna bezesná noc přijde?

Příští týden možná ano.

Souhlasíte, že APOEL je jeden z nejschůdnějších soupeřů?

To bych vůbec netvrdil. V jejich řadách hrají Brazilci, Španělé, Argentinci, Portugalci... Jsou výborní na míči a když se k tomu přidají klimatické podmínky, určitě to nebude jednoduchý soupeř. Rozhodně nejsme rádi, že jsme je dostali. Přesto si myslím, že šance jsou padesát na padesát a že se o postup popereme.

Zmínil jste počasí - na Kypru má být opravdu velké horko, přes den až pětatřicet stupňů. Je to problém?

Sám jsem na to zvědavý. Ale hraje se pozdě, až 21:45, takže sluníčko už pálit nebude. Dá se čekat velká vlhkost, ale věřím, že na to jsme připravení. Už teď mají hráči určitý režim a berou vitamíny, bylo by pozdě to začít honit až teď.

Komplikací je, že vám bude chybět stoper Deli.

Bohužel. Zranění z posledního ligového zápasu se ukázalo jako vážnější než jsme si mysleli. Zůstal doma a v pondělí byl na podrobném vyšetření. Buď se ukáže, že to bude na delší dobu, nebo to třeba bude řádově jen na několik dní, maximálně dva týdny. Ale nechci specifikovat, o jaké zranění jde.

Kdo ho nahradí? V úvahu připadají Ngadeu nebo Frydrych...

Máme několik variant, ale to si zatím nechám pro sebe.

Ostatní jsou zdraví?

Letíme všichni, i Honza Sýkora s Jakubem Hromadou, kteří absolvovali část zápasu juniorky proti Boleslavi. To mě těší. Je tu s námi i Jirka Bílek, ale ten je zraněný, takže přicestoval jen jako mentální podpora.

V Borisově byla na týmu znát nervozita. Bude to teď už lepší?

Věřím, že ano. Někteří kluci takových zápasů nemají moc odehraných, docela to na ně dolehlo. Ale dobře to dopadlo, tak snad jim ta zkušenost pomůže.