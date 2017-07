Kvalita střídá kvalitu, libuje si kouč Šilhavý. Váhá na třech postech

„Získali jsme skalp týmu z Premier League, to se jen tak nestává,“ těšilo slávistického kouče po posledním utkání na soustředění v Rakousku. „Jsme rádi, že jsme tenhle zápas vůbec domluvili. Myslím, že hlavně v prvním poločase to bylo velice kvalitní utkání.“

Co vám ukázalo směrem k začátku sezony?

Někteří kluci, kteří například reprezentovali nebo měli delší volno, doháněli manko a ještě to není úplně srovnané. Třeba Ngadeu přijel až v neděli a byl to jeho první poločas s námi. Pořád je to takové rozbité, ale samozřejmě si už nějaký obrázek pro úvodní zápasy děláme. Ale je potěšitelné, že kádr je dostatečně široký na to, aby kvalita střídala kvalitu.

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Dá se říct, na kolik procent už se z vašeho pohledu výkon blížil ideálu?

První zápas nás čeká asi za deset dní, takže řeknu tak 60 nebo 70 procent. Ale jak jsme už všichni pohromadě každý den, tak nám to každým tréninkem něco říká. Posun by už teď mohl být rychlejší.

Ideální sestavu už máte v hlavě?

Něco se v představách rýsuje. Uvidíme, ještě máme nedělní zápas s Nice, ale už se to hodně blíží: mimo asi tří postů, kde jsme na rozpacích, už jsme s asistenty zajedno. Kádr je navíc široký natolik, abychom měli jinou sestavu v Evropě a pak v lize.

Těšit vás může i to, že se vyprázdnila marodka, po delší době nastoupil záložník Zmrhal.

To nás potěšilo, protože Jarda je produktivní hráč s rychlostními dispozicemi. Jsem rád, že se vrátil. Byť odehrál jen dvacet minut, myslím, že to zvládl velmi dobře.

Proč chyběl Ruslan Mingazov?

U něj je to krátkodobější problém, měl zapálené mandle, proto zůstal mimo. Uvidíme, zda bude připraven na neděli, nebo se zapojí až do mikrocyklu před evropskými poháry.

Přípravné zápasy Přehled duelů v létě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v letní přestávce. Více zde.

Jak jste zatím spokojený se zahraničními posilami?

Kluci se připojili v průběhu přípravy a ještě dohánějí kondiční manko - jak Danny, tak Halil Altintop. Danny je rychlejší hráč, i proto to snáší lépe. Halil je jiný typ, pracuje na velkém prostoru. Doháníme to, zlepšují se každým dnem. Až je budeme potřebovat v těžkých zápasech, pomůžou nám.

Danny vypadal proti West Bromwichi velmi dobře, souhlasíte?

Je to typ, který je výborný na míči, uteče ze souboje, jde přes hráče. Přitom není sólista, netahá to pořád sám. Hraje s týmem a je nebezpečný, věřím, že to bude pro nás rozdílový hráč.

Je kádr už uzavřený, nebo ještě plánujete někoho přivést?

Všechno je možné, ale nechtěl bych to nějak konkretizovat. Vyhodnotíme to s vedením, až se vrátíme ze soustředění.

Celkově jste s pobytem v Rakousku spokojený?

Mám to tady rád, jsem v Rakousku s různými týmy prakticky každé léto. Prostředí, lidi, hotel... Všechno skvělé, nemá to chybu. Příprava tady vždycky stojí za to.

Doma vás ještě čeká přípravný zápas s Nice. Těšíte se?

Těšíme se všichni. Proti Celtiku byla skvělá atmosféra, silný soupeř, už připravený. My jsme ještě nebyli v top kvalitě, ani teď to není úplně stoprocentní, ale očekávám opět hodně lidí a další konfrontaci se silným soupeřem. Měli jsme slovenský, skotský, ruský a teď anglický tým, ještě se utkáme s francouzským, takže je to taková všehochuť. Od všeho kousek, myslím, že nám to v pohárech pomůže.