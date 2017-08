Šilhavý: Byly to nervy, pak obrovská úleva a teď máme velkou radost

„Máme obrovskou radost z toho, co se nám podařilo,“ zářil spokojený slávistický kouč. „Zvlášť, když zkušenosti, které BATE má, my teprve musíme sbírat. Jsem rád, že jsme přes tak silného protivníka přešli.“

Ale nadřeli jste se pořádně.

Zbytečně jsme soupeři nabídli rychlé góly, byli jsme nervózní, v závěru jsme jen bránili a snažili se udržet výsledek. Chyby pramení z nezkušenosti. Na některých byla znát, i proto jsem rád, že jdeme dál a máme naději dostat se do Ligy mistrů. Věřím, že zkušenosti si uchováme a do příštího zápasu nám budou hodně platné.

Zažil jste někdy na lavičce takové nervy?

Nesčíselněkrát, ale ne v tak důležitém zápase. Vzpomenu si třeba na pohárové utkání s Kodaní v době, kdy jsem byl v Jablonci. Nebo s Libercem v Karagandě, kde měl David Bičík fantastické zákroky. Soupeř se snaží otočit zápas, diváci ho ženou... Neprožíval jsem to poprvé, ale tohle byl hodně důležitý zápas.

Jak velká je úleva?

Obrovská, ani to nedokážu vyjádřit. Do samého konce soupeř nakopával balony, může se stát cokoli, někdo uklouzne...

Budete teď mít větší klid na práci?

Zase do neděle. A pak do dalšího zápasu o Ligu mistrů. Ale bylo opravdu důležité, abychom to v Borisově zvládli.

Čím to, že jste nezvládli úvod zápasu?

Očekávali jsme, že na nás soupeř vlétne, což se potvrdilo. Věřil jsem, že to aktivitou a dobrou obranou zvládneme, ale posadili jsme je na koně. Měli 85 minut, aby přidali druhý a postupovali. Věděli jsme to, naše chyba, nekoncentrovanost. Celkově jsme dělali víc chyb než obvykle, docela mě překvapilo, že jsme si s dlouhými balony neporadili lépe.

A jak vám bylo, když BATE dalo gól hned po nástupu do druhé půle?

Padl hodně brzy po pauze, přišli jsme z kabiny, hned jsme dostali... To je nekoncentrovanost, musím si to ještě s hráči vyříkat. Opět jsme soupeři nabili a chyběl mu jeden gól, aby postoupil. To byla velká chyba.

Čekali jste, že Borisov předvede o tolik lepší výkon než v Praze?

Čekali. BATE je zkušený pohárový tým, v domácí soutěži nemá skoro soupeře, vyhrává tituly. Byla i chyba z naší strany, že jsme doma nedali víc gólů, dýchalo by se nám lépe. Ale očekávali jsme, že na domácím hřišti soupeř bude takhle hrát.

Měla na chvílemi nejistý výkon Slavie vliv i bouřlivá atmosféra?

Myslím, že ano. Musím diváky pochválit, hnali soupeře do útoku. To je ta zkušenost, kterou naši hráči třeba mnohdy ani nemají. Jen víc takových zápasů, před takovým publikem.

Slavia bude hrát skupinovou fázi evropských pohárů poprvé od roku 2009. Těší vás, že jste pod tím podepsaný?

Všichni slávisté se teď musí radovat. Máme šanci hrát Ligu mistrů, když ne to, tak Evropskou ligu máme jistou. Myslím, že všichni naši fanoušci mají radost, která se může ještě stupňovat.