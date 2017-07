Moc jsme spěchali, posteskl si hubené výhře trenér Šilhavý

Slavia úternímu zápasu dominovala. Vyhrála 9:0 na přímé střely, 14:2 byl poměr nepřesných střel a 10:2 skóre na rohy.

Dvakrát domácí trefili tyč, zahodili i řadu dalších šancí.

„Chybělo málo, možná centimetry. Nastřelili jsme tyče, měli jsme tam dorážky, hlavičky; šancí aspoň na druhý gól jsme měli dostatek. Výsledek 2:0 by byl lepší, ale vyhráli jsme jen o gól a je to pořád otevřené.“

Počkám si na video, řekl kouč Borisova "Zápas pro nás ještě dopadl dobře," oddychl si trenér Alexandr Jermakovič, když dovedl oslabený Borisov k těsné porážce 0:1. "Červená karta další vývoj zápasu velmi ovlivnila. Jsme rádi, že jsme nedostali více gólů. Těsná porážka nám dává šanci do odvety," přiznal Jermakovič. "Myslím, že je v našich silách postoupit." Devatenáctou minutu Bělorus označil za klíčovou, ale zákrok Jablonského na slávistu Frydrycha hodnotit nechtěl. "Neviděl jsem ještě video, proto je pro mě těžké zákrok komentovat," řekl bezprostředně po utkání.

Český mistr odehrál výborné přípravné zápasy se silnými protivníky, přesto kouč viděl v úvodním soutěžním utkání na svých hráčích nervozitu.

„Zpočátku to bylo takové neurovnané, sváděli jsme spoustu soubojů a nepřihráli si, ale po pár minutách se to zklidnilo. Ještě před penaltou jsme dali míč na zem a začali jsme hrát kombinačně.“

Devatenáctá minuta přinesla zásadní moment. Po faulu Jablonského na Frydrycha šla Slavia z penalty do vedení a soupeř přišel o vyloučeného stopera. „Deset minut jsme si s tím nevěděli rady, přestali jsme běhat a soupeř se dostával na naši polovinu. Jakmile jsme začali být znovu aktivní a roztáhli jsme hru do šířky, znovu jsme převzali aktivitu. Bohužel to k ničemu nevedlo,“ přiznal Šilhavý.

K výraznějšímu vítězství se Slavia neprobojovala, protože si nedokázala poradit se zataženou obranou běloruského mistra. „Hra do plných nám nešla, uspěchali jsme ji,“ řekl trenér Šilhavý. „Měli jsme být trpělivější, ještě jednou dvakrát obehrát míč dokola a připravit si lepší pozici k zakončení. Přihrávali jsme zbytečně z hloubky pole a ne ze stran.“

Nabízí se otázka, jestli Slavii nakonec neublížila dlouhá přesilovka, která soupeři velela vsadit vše na urputnou obranu. „To si nemyslím. Přijde mi, že i kdyby hráli v plném počtu, tak by vycházeli z obrany a měli bychom to ještě těžší, protože by jich na to bylo o jednoho víc,“ oponuje Šilhavý.

V lize dostanou šanci další hráči

„Přáli jsme si výsledek s nulou a vítězství, toho jsme dosáhli, nicméně všichni jsme teď trochu zaražení,“ připouští trenér.

Do odvety však svým barvám věří. „Pojedeme tam s pokorou a respektem k soupeři, ale také s vírou, že odvetu zvládneme. Bude to tom, že domácí budou hrát v jedenácti až do konce. Možná... Bude na nich, aby dali minimálně gól, na postup dva, takže to bude určitě otevřenější. A my schopni dát gól nejen tady, ale i na soupeřově hřišti.“

Ještě předtím, než Slavia nastoupí příští středu k odvetě, čeká ji v sobotu ligový start s Teplicemi. A kouč Šilhavý plánuje zapojit do hry další hráče. „Máme další velmi kvalitní hráče, a někteří z nich dostanou šanci už v sobotu,“ slibuje.