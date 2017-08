Místo narozeninové oslavy velký zápas. Zmrhal chce postup jako dárek

Na oslavu nebude mít čas, v myšlenkách se bude celý den soustředit na zápas. A ptát se na vysněný dárek je taky zbytečné.

„To by byl samozřejmě postup,“ vypálí okamžitě. „Kdybych jako perličku ještě přidal gól nebo asistenci, budu rád. Myslím, že i první ligový gól jsem dal někdy kolem narozenin, tak snad budu mít zase štěstí.“

Jaká nálada před velkým zápasem převažuje? Těšíte se?

Těšíme, doufám, že jsou všichni dobře naladění. Budeme se snažit uspět. Samozřejmě je výhoda, že v poločase vedeme 1:0, ale teď budeme hrát u nich, což je zase výhoda pro ně.

Co bude klíčem k postupu? Skórovat?

Klíčem může být i nedostat gól. Ale určitě budeme chtít sami nějaký dát, tak jsme hráli i minulou sezonu. Na soupeře jsme čekali a pak jsme chodili do rychlých protiútoků. To by nám i teď vyhovovalo.

Nedoléhá na vás důležitost zápasu?

Každý nad tím přemýšlí, máme to v hlavách. Ale nesmíme se tím moc zaobírat, spíš se soustředit na sebe, abychom podali co nejlepší výkon.

Když postoupíte, minimálně Evropskou ligu budete mít jistou. To je velké lákadlo?

Jasně, ale když už postoupíme přes jeden tým, doufám, že bychom se s tím nesmířili a zvládli i další předkolo.

Průběh zápasu asi bude jiný než v Edenu, kde se Borisov jen bránil.

To jo. U nás hráli o jednoho hráče míň, teď jim pomůže i domácí prostředí. Budou se cítit líp, takže i průběh může být jiný.

Je BATE lepší tým než ukázal v Praze?

Tam ani neměli moc času to ukázat, od dvacáté minuty hráli v oslabení a to se hraje hodně špatně. Určitě nám toho zítra ukáží víc. Rozhodně nám nedají nic zadarmo.

A budete na hřišti od první minuty? V prvním zápase jste kvůli zranění nehrál.

Ještě jsem měl problémy s kotníkem z reprezentačního srazu v závěru minulé sezony. Bolelo to, nemohl bych hrát naplno, takže jsme se domluvili, že nenastoupím. Teď je to lepší a věřím, že brzy budu úplně bez bolesti.