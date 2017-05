Vzestup Teplic, pokles Sparty i Plzně. Co ještě ukazuje jarní tabulka

Do konce ročníku zbývají dvě kola, devět mužstev ze šestnácti má pořád o co hrát (více čtěte zde).

Jak si týmy v druhé části sezony vedly v porovnání s podzimem?

1. Slavia. Za šestnáct podzimních zápasů získala 35 bodů, desetkrát zvítězila, jednou prohrála a skóre měla 30:12. Zaostala o bod za Plzní, byť ta odehrála o zápas méně (duel 16. kola na Bohemians totiž Plzeňští hráli až na jaře, pokud bychom to započítali do podzimu, bylo by to o čtyři body).

Na jaře Slavia nepolevila, zatím osm výher, čtyři remízy a žádná porážka, skóre 29:9. V součtu první místo a dvě kola před koncem dvoubodový náskok.

2. Teplice. Nejpříjemnější překvapení jara. Po podzimu byly šesté, v šestnácti zápasech jen šest výher, celkem dvaadvacet bodů. Letos z dvanácti utkání sedm výher a v jarní tabulce druhé místo za Slavií. Díky skvělému jaru mohou Tepličtí myslet na poháry.

3. Plzeň. Obhájce titulu po zimní přestávce stagnuje. Zatímco na podzim v patnácti zápasech jedenáctkrát vyhrál a jen jednou podlehl, na jaře zatím přibylo jen šest vítězství plus sedmé v dohrávce na Bohemians. S týmy z TOP 5 jen dva body za remízy s Teplicemi a Boleslaví, prohry s pražskými S.

Přesto pořád má šanci na první příčku, musí však v závěrečných dvou kolech uhrát o dva body víc než Slavia.

4. Mladá Boleslav. Pokud Boleslav zvítězí ve zbývajících dvou kolech proti Slavii a v Liberci, bude mít lepší jaro než podzim. Potom lze říct, že se prosincová výměna trenéra, kdy Svědík nahradil Kalvodu, vyplatila. Porovnání podzimu a jara nyní pro Boleslav vychází vzácně nastejno.

5. Sparta. Jednoznačně zhoršení. Zatímco po podzimu ztrácela na druhou příčku jen tři body a sedm na první místo, jaro je pro sparťanské fanoušky jako zlý sen. O šanci bojovat o titul přišla během března a je to už pár týdnů, co ztratila i reálnou naději na druhou příčku. Poprvé od roku 2006 neskončí Sparta na prvních dvou místech, navíc ještě potřebuje jednu výhru k udržení třetí pozice.

6. Liberec. Za dvanáct jarních zápasů vybojoval osmnáct bodů, čili o tři víc než za šestnáct utkání na podzim. I tak je jaro pro tým, který byl v posledních letech zvyklý hrát o poháry, zklamáním. Aspoň že včas zmizely starosti se záchranou.

7. Dukla Praha. Po podzimu jen šestnáct bodů, na jaře zatím osmnáct, přitom odehrála o čtyři utkání méně. Podzim a jaro má podobné jako Liberec.

8. Zbrojovka Brno. Možná to navenek nevypadá, ale Brněnští se na jaře zlepšili, byť až víkendovým vítězstvím v Příbrami si definitivně zajistili záchranu. Na podzim totiž získali jen patnáct bodů.

9. Jablonec. Po podzimu osmý, na jaře devátý, v součtu sedmé místo. Že tady něco nesedí? Zkresluje to fakt, že utkání 15. kola proti Hradci se hrálo až na jaře, pokud bychom to tedy do druhé části započítali, byl by Jablonec šestý před Libercem a nikoli devátý. A naopak po podzimu by byl až desátý a ne osmý, jak ukazuje tabulka dole.

10. MFK Karviná. Lepší podzim než jaro, kdy nováček trpěl pětizápasovou sérií porážek. V závěru však zase zabral.

11. Slovácko. Jen dvě jarní vítězství, přesto může mít tým lepší druhou polovinu sezony. Rozhodnou poslední dvě kola. Na podzim totiž vyhrál jen čtyřikrát v šestnácti zápasech, šestkrát remizoval. Zatím celkové dvanácté místo je pro Slovácko zklamáním.

12. Jihlava. Třináct versus třináct. V obou částech sezony získala Jihlava stejně bodů, na jaře na to však měla o čtyři utkání méně. Pokud jarní bilanci vylepší, s největší pravděpodobností se zachrání.

13. Příbram. Jarní zlepšení nejspíš bude málo, Příbram potřebujete v obou zbývajících kolech vyhrát, aby měla šanci na záchranu. Do velkých potíží ji dostal podzim, kdy získala pouhých devět bodů. Jarních dvanáct ji z celkové poslední příčky zatím nevyvedlo.

14. Hradec Králové. Rapidní zhoršení, šestnáct podzimních bodů bylo slušným základem pro boj o záchranu. Jenže k nim druhý z nováčků přidal jen osm, z toho tři v sobotu. Do té doby byl na jaře nejhorší. Po Příbrami má nejblíž k sestupu.

15. Bohemians 1905. Velký ústup. Když na podzim Bohemians uhráli osmnáct bodů, nepředpokládali, že je čeká boj o záchranu. Jenže... Jedna výhra, čtyři remízy, pět vstřelených gólů a tým se dostal do obrovských potíží. Pokud v sobotu neporazí Karvinou...

16. Zlín. Propad roku. V průběhu podzimu po osmém kole Zlín dokonce ligu vedl, až závěr mu nesedl, přesto z toho bylo 31 bodů a čtvrté místo, o jediný bod za Spartou. Historie z minulé sezony, kdy na jaře Zlín nevyhrál ani jednou, se opakuje. Rozdíl je v tom, že díky podzimní zásobě vůbec nemusel řešit starosti se záchranou. Přesto sedm bodů je velkým rozčarováním. A to jedinou výhru získal na Bohemians, kteří prožívají stejnou mizérii.

Zachránit sezonu může středeční triumf ve finále poháru. Potom by se cíl, kterým po vydařené první části byla účast v kvalifikaci o Evropskou ligu, splnit povedlo.