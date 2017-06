„Tipuju vás na prostatu.“ Brankář-lékař Vojáček se Krause nezalekl

„Vás bych viděl na prostatu,“ vypálil pětatřicetiletý bývalý brankář Olomouce, který před fotbalovou kariérou upřednostnil medicínu.

„To je snad jediný orgán, který mi zatím funguje. Vůbec o něm nevím,“ namítl Kraus. „Ani večer vás neprobudí?“ pokračoval Vojáček ve vyšetření. „No, když vypiju litr vína, tak si musím odskočit. Sám se neodpaří,“ smál se moderátor.

Vojáček propaguje zdravý životný styl. „Chodím spát v deset, vstávám v šest, dám si studenou sprchu.“ Kraus nadzvedl obočí: „Máte něco s bojlerem?“ A pokračoval: „To nejhezčí se odehrává po desáté. A co děláte přes den?“

„Jedu pecky. Vyvenčím psa, jdu na jógu, večer četba.“

„A v deset spát. Tak to je pecka,“ utahoval si z něj Kraus. „Takhle žil děda v devadesáti.“

Vojáček se nedal: „Mě by také zajímal váš stress index.“

„Nula,“ oznámil Kraus.

„Takových tam mám nejvíc,“ křenil se doktor. „Já bych vás tipl na škále do deseti na osmičku.“

„A váš stress index?“ zeptal se Kraus.

„Já mám trojku.“

„A jste ženatý?“

„Nejsem.“

„A tak to jo. Já míval dvojku.“

Vojáček je olomouckým odchovancem, ligu chytal za Sigmu především v ročníku 2006/2007, kdy vedl celek z Hané kouč Petržela.

V nejvyšší české soutěži si připsal 18 startů. Následně hostoval ve slovenské Trnavě a v Jihlavě.

Štaci vyzkoušel i ve třetí nejvyšší lize ve Skotsku. Když se ale vrátil, vydal se na dráhu doktora.

„Celou dobu jsem věděl, že chci vystudovat. A poté, co jsem vystudoval, jsem hrál profesionálně. Definitivně se to zlomilo, když jsem se vracel ze Skotska zpátky do Česka, tam už ta úroveň nebyla taková,“ vzpomínal Vojáček v rozhovoru pro MF DNES. „Navíc já sám jsem cítil, že jdu fotbalově dolů, a ani jsem už neměl chuť se do toho výrazně opřít. Cítil jsem, že je čas nastartovat dráhu medicínskou, která se taky nedá odkládat na neurčito.“

Dnes je vedoucím lékařem v soukromé pražské klinice Endala. Léčí i špičkové české sportovce. Mezi jeho pacienty patřili také fotbalisté Ujfaluši, Vácha, Pilař či Bičík.

Jan Vojáček

„Zabýváme se celostní a rehabilitační medicínou. To znamená komplexním přístupem, a to nejen na úrovni fyzického těla, což je rehabilitace. Řešíme i příčiny onemocnění,“ vykládá. „Jsme schopní pomoct, když vás někde píchne. Když budete mít problémy v oblasti beder nebo svalového původu, tak vám urychlíme léčení. A v rámci prevence se na vás můžeme podívat jako celek, identifikovat svalové dysbalance, říct, kde jsou vaše slabá místa a co by se s tím mělo dělat.“

Původně přitom zvažoval ortopedii. „Dřív jsem byl na ortopedii a necítil jsem, že by to bylo to pravé, ale tohle je ta medicína, která mě zajímala. Někdo je na operativu, někomu zas sedí něco jiného. Mě spíš zajímal organismus jako celek.“

Brankářské rukavice oblékne jednou ročně na lékařském šampionátu. V roce 2014 byl na turnaji v Brazílii vyhlášen nejlepším „brankářem lékařem“ na světě. Vojáček dělá fotbalistům skvělou reklamu.

Myslel na zadní vrátka a lékařskou fakultu studoval už během angažmá ve třetiligovém Uničově. Teď se snaží nejen bývalé spoluhráče vrátit po zranění rychle do hry.