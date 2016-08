Nováček Sýkora: Pozvánka mi hlavu nezamotala. Chci ukázat, na co mám

„Potkal jsem Vencu hned když jsem dorazil, už v tu chvíli chtěl dělat nějaké vtípky. To je prostě on,“ usmál se Sýkora. Se zkušenějším útočníkem se potkal ve Spartě i v reprezentaci do devatenácti let, teď se znovu sešli v národním týmu dospělých.

Kadlec ale zdaleka není jediným, koho Sýkora v reprezentaci zná. Tým se po Euru omladil, takže na prvním srazu potkal plno známých tváří. „Bylo tu pár kluků, které jsem osobně neznal, ale s většinou jsem buď hrál, nebo jsme se už potkali,“ líčil dvaadvacetiletý záložník, který vyrůstal v Plzni.

Právě s ohledem na svůj původ neváhal s odpovědí na otázku, koho z národního týmu by časem rád napodobil. „Vláďu Daridu. Je z Plzně, chodil s mým bráchou do třídy na střední školu,“ prozradil. „Měl jsem k němu blíž, protože hrál v Plzni, pak jsem ho sledoval dál, když se dostal ven.“

Sýkoru do první nominace trenéra Karla Jarolíma vystřelily dobré výkony v Liberci, kam ze Sparty odešel před rokem jako součást přestupu Martina Frýdka. Usadil se na místě levého obránce, minulý týden ale zazářil i jako záložník, když hattrickem zařídil vítězství nad Larnakou v předkole Evropské ligy.

Pozvánku do reprezentace dostal už před utkáním, proto se trenér Trpišovský trochu bál, aby mu nominace nezamotala hlavu. Zbytečně.



„To jsem slyšel od hodně lidí, ale jsem rád, že to tak nebylo. Že to dopadlo takhle,“ usmíval se Sýkora. „Pozvánka mi zvýšila motivaci, ale určitě ne tak, jak si asi trenér Trpišovský představoval. Hlavu mi to nezamotalo, dopadlo to super.“



Zamotanou hlavu má asi jen trenér Karel Jarolím, který zřejmě může dumat o tom, kam Sýkoru postavit. Levý bek? Krajní záložník? Nebo středový hráč? Poslední zápasy ukázaly, že si poradí všude.

„Kde případně nastoupím, to netuším. To je otázka na trenéra, ještě jsme spolu o tom nemluvili,“ říkal. „Ale jsem napsaný mezi obránci, tak třeba dostanu šanci na levém beku.“



Ve středu, necelý týden po skvělém představení proti Larnace, by se mohl dočkat reprezentační premiéry. „Kdo by nechtěl. Když už jsem tady, rád bych ukázal, na co mám. Nebo nemám,“ usmál se.

A s kým z reprezentačních spoluhráčů by si obzvlášť rád zahrál? Na koho se nejvíc těšil? „Asi na všechny. Nerad bych na někoho zapomněl, on by pak třeba byl nasr...,“ vtipkoval.