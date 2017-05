Bomby z voleje. Olomoucký obránce Štěrba objevuje střelecké vlohy

Také tehdy střílel ze stejného místa po rohu z voleje v akrobatické pozici, ale teď mu rána ještě víc sedla. Kdyby ji brankář Belaň koupil, možná by musel rovnou na rentgen. „Signály kopeme výborně – Zahradníček, Falta. My si skvěle zablokujeme hráče, třeba Alde Škerle, a prostor se tam pak nabízí. Zatím mi to vychází,“ usměje se.

Sám v sobě se zalíbením objevuje kanonýrské vlohy. Ač stoper, který se nyní přeškoluje na pravého obránce kvůli alternaci za zraněného Sladkého, zakončit umí. V 1. lize se mihl v sedmi zápasech, ale stihl dva góly. V této sezoně se trefil už potřetí. Přitom neměl místo v sestavě.

A ve 4. kole gólovou hlavičkou ve Vlašimi z 90. minuty spasil na lavičce ohroženého trenéra Václava Jílka. „Jsem rád, že to tam padá. Pro obránce je takové plusko, že dokáže vstřelit gól,“ uvědomuje si fajn nadstavbu, jež se hodí.

V kabině slyší narážky, že je střelec. „Kluci si dělají srandu. Říkal mi Alde Škerle, ať zmíním jeho černou práci,“ poslechne kapitána. „Dokázal jsem to dobře trefit.“

Moc dobře! Přesně tyto povedené projektily zasáhnou i fotbalová srdce. I kdyby zápas už víc nenabídl, vyplatilo se na něj jít. „Je ale škoda, že jsme nevstřelili víc branek. Měli dost nepřesných přihrávek. Čekal jsem od Sokolova víc. Nepředvedli svůj potenciál. Naštěstí jsme to udrželi,“ cenil si povinné výhry, kterou se modří přiblížili rychlému návratu mezi domácí elitu.

Poslední krok mohou udělat dnes ve Znojmě pět kol před koncem. Pokud vyhrají, započnou postupové tanečky. „Náskok je už luxusnější, ale od trenérů je tam vždycky pokyn, abychom nic nepodcenili. Jdeme do toho naplno,“ ubezpečí.

Od Jílka olomoucký odchovanec neposlouchá jen chválu za krásné branky. „Góly dává ze standardek. Je to spíš nouzové řešení, přece jen typologicky není pravý bek, to každý vidí. Má snahu, poslouchá a pracuje, jak si představujeme, na druhou stranu občas větší kreativitu, rychlost a nuance v řešení postrádá,“ vytýká mu. „Ovšem je velmi spolehlivý do defenzivy a to, že mu to tam padá, je jen dobře. Sladký už byl připravený, uvidíme, jak to půjde dál. Honzovi se to teď povedlo, ale do konce ještě máme dost zápasů a nasazení obou nevylučuji.“

Jílek vidí, že uprostřed obrany by byl někdejší mládežnický reprezentant, jehož zdobí dobrá rozehrávka, ještě lepší. Je tak dost možné, že si tuhle variantu například s dalším dvaadvacetiletým stoperem Radakovičem vyzkouší ještě před 1. ligou. A nepotlačil by tím ani střelecké nadání 186 centimetrů vysokého zadáka při standardních situacích.

Zatím se však Štěrba zdokonaluje napravo. „Snažím se zápas od zápasu zlepšit. Je to o něčem jiném, návyky i vnímání prostoru. Jste pod větším tlakem, jako stoper to máte před sebou, z boku na vás jdou jinak. Snažím se to řešit fotbalově. Věřím, že plním maximum, a uvidíme do budoucna.“

Do budoucna bude potřebovat ještě víc Škerleho clony, protože Štěrba už ve známost dává, že vypálit umí.