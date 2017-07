Chci, aby lidé nechodili nadávat, říká nový ředitel fotbalové Jihlavy

Ke svému zběhnutí měl však pádný důvod. Už dopředu měl jasno o tom, že jen o pár týdnů později, na začátku července, se stane novým výkonným ředitelem FC Vysočina. „Ve chvíli, kdy už jsem věděl, že by to mělo dopadnout, jsem musel Hradec zradit. Poslední kola jsem fandil Jihlavě.“

Jak se stane to, že vystudovaný právník a člen advokátní kanceláře, se stane výkonným ředitelem sportovního klubu?

Je pravda, že přicházím z prostředí, které se sportem jako takovým moc společného nemá. Nicméně jsem pracoval v kanceláři, která je dlouhodobě špičkou na trhu v poskytování služeb pro sportovní kluby a asociace. Sám se ve sportu pohybuji. O tom odvětví, myslím si, mám poměrně velké povědomí. Samozřejmě to pro mě byl velký krok. Mohu říct, že jsem opustil poměrně slibně rozjetou kariéru. Nicméně já jsem od malinka fotbal hrál a práce v něm byla více méně splněním mého snu.

Co jste před vaším příchodem věděl o FC Vysočina?

O jihlavském fotbale jsem toho věděl poměrně hodně, už nějaké tři čtyři roky spolupracuji s PSJ z pozice advokáta. Samozřejmě jsem věděl, že PSJ vlastní Vysočinu Jihlava, i jsem s panem Tulisem (předchozí ředitel Zdeněk Tulis – pozn. red.) spolupracoval na některých právních věcech, na přestupech, řešení sporů s jinými kluby. Nebudu říkat, že jsem znal všechny hráče v juniorce. Ale nějakých čtyřiadvacet lidí z kádru jsem znal jménem i podle obličeje.

Jak jste vnímal situaci jihlavského A-týmu?

Myslím, že nejenom já, ale hlavně majitelé klubu a lidé, kteří se kolem něho točí, mohli vypozorovat, že klub v poslední době stagnuje. Od druhého postupu do ligy se výkonnost – ať už fotbalová, nebo mimofotbalová – spíše snižovala. A poslední sezona byla pravděpodobně impulzem, který vedl majitele k tomu, že budou chtít znovu nastartovat něco, co se tu započalo před dvaceti lety.

Tomu máte pomoct i vy. Jaké jsou vaše vize, sny a cíle, kam se dá FC Vysočina posunout?

V současné chvíli hlavně chci, aby Jihlava byla etablovaným klubem v první lize. S možnostmi, které nyní máme, se bavíme o středu tabulky. Ale do budoucna, pokud se dostaví stadion a povede se sehnat nové partnery, kteří se přidají k těm současným, se můžeme bavit o tom, co se povedlo Zlínu.

Ten si v příští sezoně zahraje Evropskou ligu. Sen vyzkoušet si evropské poháry byl v Jihlavě už v minulosti. Zatím bez úspěchu.

I my chceme vybudovat silný regionální klub, který bude fungovat jako rodina. Nejen ve vztahu dovnitř, ale i navenek. Aby lidé tady sportem žili a chodili se sem bavit. Nechodili nadávat a dívat se na to, jak to fotbalisté zase pokazí. Co jsem měl zprávy, tak se tady nálada ve vztahu ke klubu spíš zhoršovala.

Lidem už došla trpělivost. Vždyť Jihlava rok co rok hraje v lize jen o přežití. Fanoušci by nejraději tým z velké řady obměnili.

V první rovině si musíme říct, jestli jsou ti fotbalisté špatní, nebo se s nimi špatně pracovalo. Jestli to v nich je, nebo není. Na to má teď nový realizační tým prostor. Sportovní ředitel (Josef Jinoch – pozn. red.) hráče zná, dokázal z nich na konci sezony vyždímat slušné výsledky. Kdyby se hrálo tak jako posledních sedm kol, skončili jsme někde jinde než na čtrnáctém místě. Od toho se to odvíjí.

Ale je to jistě i otázka peněz.

To je druhá věc. Pokud jsme skončili v lize čtrnáctí, logicky naše hráče nebude chtít Sparta, Slavia nebo Plzeň. Žádný regionální rodinný klub nemůže po neúspěšné sezoně vyhodit půlku kádru a pořídit si nový. Pokud hráče vyhazujete, tak ho nezpeněžíte. Mezi našimi současnými hráči nejsou talenty typu Vydra nebo Gebre Selassie, o které je zájem, ať bychom skončili první, nebo poslední.

Takže o hráče ze současného kádru není odjinud zájem?

Paradoxně je. Samozřejmě ne za takové částky, jako se dříve prodávaly jihlavské hvězdy. Řekněme ale, že o nějakých pět našich fotbalistů je poměrně intenzivní zájem ze strany prvoligových klubů.

Jak moc je nějaký odchod aktuální?

Před podpisem smlouvy není nic. Pokud ale bude někdo schopen naplnit naše představy, budeme o tom vážně uvažovat.

Současný kádr je poměrně široký. Plánujete jeho zeštíhlení a další případné posílení?

Určitě máme v plánu hráče, kteří jsou mladí a neměli by šanci pravidelně nastupovat, umístit do jiných klubů. Převážně do druhé, některé do třetí ligy. Pokud by byla možnost někoho získat, bude to znamenat odchod někoho jiného. Určitě se rozhlížíme, jsme aktivní. V pondělí by měli zřejmě přijít další dva hráči na testy.

Dokdy byste chtěli mít jasno o konečné podobně kádru pro podzimní část sezony?

Začátek ligy je sice blízko, ale přestupové období je dlouhé. Končí až na začátku září. Takže času je relativně hodně. Určitě se bude čekat na pohárové zástupce, jestli postoupí, nebo nepostoupí do hlavních soutěží. To může rozhýbat přestupový trh. Každopádně my jsme ještě se změnami v kádru neskončili.

Jak je na tom jihlavský klub s financemi?

Vždycky by to mohlo být lepší. (usmívá se) Ale klub je stabilizovaný. Má zajištěné financování, nejsme v prodlení s výplatami hráčů ani zaměstnanců. To je asi v současné ekonomické situaci a při současné neochotě sponzorů, dávat do sportu peníze ve větší míře, asi maximum, čeho se dá dosáhnout.

Máte v tuto chvíli představu, jak bude vypadat rozpočet klubu pro příští sezonu? V minulém ročníku Jihlava měla k dispozici zhruba 70 milionů.

Rozpočet jsem ještě do detailů neměl možnost rozklíčovat, neznám všechny náklady, které klub vynaložil. Jako hospodář se budu snažit ušetřit, kde to bude možné. Nicméně rozpočet se chystal ještě před mým příchodem a je naplánován ve stejné výši. Jak to ale nakonec hospodářsky skončí, v tuto chvíli nevím.