Nechtěli jsme fotbalově oslnit a Sparta byla bezmocná, liboval si Polák

Pro Zbrojovku to v sobotu bylo první (a tuze sladké) vítězství v ligové sezoně, po kterém opustila dno tabulky.

„Těžko bychom si představovali, že takhle špatně začneme sezonu. Jsme rádi, že se nám zápas podařil a získali jsme tři důležité body,“ vydechl si 36letý Polák, jenž patřil mezi nejlepší hráče utkání.

Zbrojovku k výhře nasměrovala vaše hlavička z 22. minuty. Pro psychiku asi hodně důležitý moment, že?

Nechci se vychvalovat, ale díky tomu jsme měli super začátek. V týdnu jsme se na standardky hodně připravovali. Říkali jsme si, že i kdyby jich bylo málo, budeme chtít nějakou využít. Pilda (Tomáš Pilík) to suprově kopl, já si naběhl, se štěstím jsem to líznul a spadlo to tam. Nevím, jestli to někdo ještě tečoval (Po Polákově teči míč do vlastní brány poslal hlavou Josef Šural - pozn. aut.). Pak jsme se víc zatáhli, Sparta musela víc tvořit, což jí zaplaťpánbůh moc nešlo. Ve druhém poločase byla zase standardka, odražený balon, ke kterému jsme se dostali a dali jsme na 2:0. A Sparta byla ve hře trošku bezmocná.

Vám naopak vyhovovalo, že nemusíte tvořit?

Asi jo. Nechtěli jsme úplně fotbalově oslnit. Mělo tam být nasazení, boj a chuť po výhře. A to se nám povedlo.

Byl tohle největší rozdíl oproti minulé zápasu v Olomouci (0:3), po kterém skončil trenér Habanec?

Šlo hlavně o bojovnost a soudržnost. A bylo to hodně vidět. Jeden pomáhal druhému. Jen mě mrzí, že to jako teď nevypadalo na začátku sezony. V přípravě jsme měli dobré momenty, ale asi na nás padla deka nebo něco. Neznamená ale, že jsme porazili Spartu a půjde to samo. Měli bychom si uvědomit, jak jsme makali, bránili a pomáhali si. Od toho bychom měli začínat.

Čili největší změna byla v hlavě?

Jo, každý si musí uvědomit, kde jsou začátky fotbalu. Je to o nějakém běhu, sprintech, soubojích a odražených balonech. Dá se říct, že standardky o tom byly. Jednou jsem se to tam dostal já, podruhé jsme měli odražený balon a dali jsme z toho góly. Chtěli jsme to na začátku sezony zkoušet fotbalově a nedařilo se. Je možné, že budeme muset přejít na variantu soubojů a dobrého bránění. A třeba budeme sbírat body, což je důležitější než předvedená hra. A myslím, že i fanoušky víc zajímá bojovnost a body než předvedená hra, když se prohraje 0:3.

Myslíte, že vám pomohlo, že Spartě to v úvodu sezony drhne?

Tohle jsem zažil ve Wolfsburgu, kdy v týmu bylo strašně moc hráčů. Byl tam trenér Magath, který si neustále vodil nové hráče a ostatní byli na odpis, sestava rotovala, nebyly výsledky. Ale ve Spartě vědí, co dělají. Kádr si musí sednout, což jsem zažil zase třeba v Norimberku. Tam to trvalo třeba tři čtvrtě roku. Sparta ale potřebuje... Ale konec o Spartě, bavme se o nás!

Dobře. Jak vám pomohlo, že vedle vás nastoupil druhý defenzivní záložník Jan Sedlák?

Sedlo se toho ujal perfektně. Je bojovný, rychlý, má nasazení a odehrál to výborně. Ale nechci vypichovat jednotlivce, mužstvo fakt šlapalo a když se něco nepovedlo, makalo se dál. Nechci říkat nějaké nesmysly, že se od toho odrazíme a pojedeme. Ale tohle tam musí být každý zápas.

Věřil jste, že po Vraštilově vyloučení v posledních dvaceti minutách udržíte dvougólové vedení?

Věděl jsem, že to bude těžší a těžší, Sparta hrála přes strany přes jejich rychlíky, ale suprově jsme se toho zhostili. Nikam jsme nevybíhali, nebláznili jsme, stáli jsme v bloku a pomáhali jsme si. Myslím, že i sparťani trochu na křídlech fyzicky odešli, nešli do tahů a akcí jeden na jednoho jako na začátku. Byl to super výkon, tleskám klukům a snad tohle bude pokračovat dál.

Byl to váš nejlepší duel po loňském návratu do Zbrojovky?

Myslím, že jsem se do hry moc nezapojoval. A když se ke mně dostal míč, snažil jsme se ho v klidu rozdat a trošku to uklidit. Je ale pravda, že jsem soubojů vyhrál dost. Ale jestli to byl nejlepší zápas? Cení se hlavně tři body.

Neštve vás, že po dobrém výkonu vás čeká reprezentační přestávka?

Nevím, to bych hodnotil spíš až po přestávce. (usměje se) Třeba se vyhraje a nebudeme se o tomhle vůbec bavit. Myslím, že je to dobře, že se vyhrálo a máme trošku klid, zrelaxujeme. Bylo toho na nás trošku moc, i co se týče hlavy. Psychický odpočinek nemusí být taky špatný.

K výhře vám pomohla i netradiční věc. Na tréninku jste si prohlíželi videa ze zápasů, ve kterých Brno dokázalo Spartu porazit.

Jo, byly tam sestřihy ze zápasů za Lužánkama i tady ze Srbské. Zbrojovka dávala góly, porážela Spartu, měla úspěšné výsledky. To byla taková motivace u televize. Doufám, že to klukům pomohlo, že se u toho zasmáli a viděli tam momenty, které byly pro Brno šťastné.