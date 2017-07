Hradec našel na soupeře zbraň: Pázler střílí, Martan mu nahrává

„Stačí mu dobře nahrát a on to uklidí“

Na východ Čech přišel před více než rokem jako kanonýr Varnsdorfu a třetí nejlepší střelec celé soutěže. Letošní léto ale udělalo z Ladislava Martana specialistu na neméně důležitou fotbalovou práci. Stal se z něj jeden z nejlepších hradeckých nahrávačů, vždyť jen Janu Pázlerovi přihrál na pět z jeho gólů. Sám však do svých střeleckých statistik nepřipsal žádný.

VÝBORNÝ VÝKON. Hradecký záložník Ladislav Martan (vpravo) právě něco vymýšlí na libereckého Milana Kerbra.

„U mě to tak střídavě oblačno je, vychází to i z toho, jakým systémem se hraje, co od nás chce trenér. Tohle je fajn, vychází to, teď už to jen přenést do ligové soutěže,“ říká rychlonohý fotbalista, jehož úniky především po pravé straně hřiště by na soupeře měly platit.

Stejně jako z nich těžit střelci, což se v létě nejvíc dařilo Pázlerovi. „On je rozený střelec. U něj víte, že když mu to před branku dáte, tak to do ní uklidí. To málokdo u nás v mužstvu umí,“ chválí Martan svého spoluhráče, s nímž nyní tvoří sehranou dvojici. Přitom každý z nich je fotbalově jiný. Třeba ve sprintu má Martan výrazně navrch. Ten však Pázlera hájí: „Zase má jiné fotbalové přednosti,“

Sám v kariéře několik podobných hráčů zažil, ale teď poprvé mu to vychází takhle pravidelně: „Vzpomínám třeba na Slovácko. Tam také když to člověk dostal před branku, tak Libor Došek většinou dal gól.“

Martan s Pázlerem se několikrát prosadili hodně podobnou akcí. Rychlý výpad prvního po straně hřiště, centr před branku a úspěšné zakončení druhým. „Hodně to děláme na tréninku, zkoušíme míč rychle dostat za obranu,“ vypravuje rychlonohý záložník, který do Hradce přišel loni především s vyhlídkou na zápasy v nejvyšší soutěži. To se mu sice splnilo, ale po roce se s hradeckým týmem vrací do druhé ligy.

„Musíme se prát o to, abychom se dostali zase zpátky. V minulé sezoně jsme moc nevyhrávali a to člověku není moc dobře po těle. Teď to bude doufám jiné,“ říká odhodlaně.