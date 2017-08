Hradecký střelec Pázler: Hattrick v sazebníku je, čtyři góly - nevím

Jeho čtyři góly nejenže zajistily důležité tři body Hradci, ale jemu samotnému také jasné vedení mezi druholigovými kanonýry. A to s málokdy vídanou bilancí osmi gólů nastřílených v pěti zápasech. Právě ta připomíná jeho předloňskou druholigovou sezonu, v níž kanonýrům této soutěže také jasně vládl.

Osm gólů v pěti ligových zápasech - před tím mohou závistí blednout i hokejoví střelci. Co vy na to?

Určitě to je nad plán. Je to ale spojeno s tím, že se určitě nedalo počítat, že dám čtyři góly v jednom utkání, jako se to podařilo teď s Viktorkou.

Je to váš střelecký osobní rekord v kariéře?

Mezi dospělými určitě, tolik branek v jednom ligovém utkání jsem dal naposledy možná v dorostu pražské Slavie, kde jsem tehdy hrál.

Zapsal jste se tím i do hradecké klubové historie, čtyři góly v jednom ligovém utkání dal naposledy Miroslav Merkl před více než čtyřiceti lety. Co vy na to?

Trochu jsme se o tom bavili a jsem rád, že se to povedlo. Hlavně ale proto, že to pomohlo odčinit nedělní prohru v Budějovicích.

Vy jste jako jediný střelec jistě vyčníval, tohle se nestává každý den. Jak na to reagovalo vaše okolí?

Kluci mi v kabině gratulovali, dostal jsem pár esemesek od známých, potěšilo mě to. Ale nejdůležitější je výhra.

Jaký to s Viktorií Žižkov podle vás byl zápas?

Z našeho pohledu dobrý. Od první minuty jsme na ně vletěli. Oni si sice v první půli jednu pološanci vypracovali, ale jinak jsme podle mě vývoj kontrolovali.

Vůbec poprvé v sezoně jste v zápase nedostali první gól a rovněž poprvé jste vyhráli úvodní poločas. Asi to hodně pomohlo...

V kabině jsme si po těch předcházejících zápasech říkali, že musíme začít jinak, že musíme hrát aktivně, přitlačit je, aby se nedostali do hry.

Právě to se vám v neděli v Českých Budějovicích vůbec nedařilo, bylo to úplně naopak. Jak jste se s tím během následných několika málo dní srovnávali?

Hned v pondělí jsme měli video, ukázali jsem si chyby a šli od toho raději dál. Podle mě naštěstí se hrálo hned ve středu, takže nebylo moc času to řešit.

Bylo to po zápase v Budějovicích v kabině hodně rušné?

Neřekl bych, byl spíš klid.

Žižkovu jste vstřelil čtyři góly, ale u toho druhého se chvíli váhalo. Váš krásný lob totiž žižkovský obránce z branky vykopl a z tribuny nebylo patrné, zda byl míč za brankovou čárou. Jak jste to viděl vy?

Já byl přesvědčený, že to gól byl, spíš jsem byl překvapený, že rozhodčí pískl tak pozdě. Pak mi asistent také potvrdil, že to z jeho pohledu bylo jasné, že to viděl dobře a že míč byl za čárou.

Góly dáváte skoro v každém zápase, i teď na vás byla vidět jistota a sebevědomí, ostatně čtyři gól to dokazují.

Mně pomáhá, když dám první gól, pak je člověk v zakončení přece jen uvolněnější. A když máte na svém kontě tři, to už se pálí dobře.

Po porážce v Českých Budějovicích trenéři udělali v sestavě šest změn. Jak se vám hrálo?

Byl to trochu extrém, ale všichni k tomu přistoupili výborně, nebylo znát, že někteří hrají po delší době.