Píle v tréninku přinesla královéhradeckému Pázlerovi dvě trefy

Drobné nuance tu jsou, ale to základní se až nápadně shoduje. Stejně jako před rokem si totiž ve druhém poločase ligového zápasu v úvodu sezony Jan Pázler postavil míč, aby zahrál přímý kop.

Stejně jako loni to bylo na hřišti soupeře a stejně jako loni ho Pázler kopl tak dobře, že z toho byl gól, který nasměroval hradecké mužstvo k vítězství. Prvnímu v rozbíhající se sezoně.

A ty rozdíly? Zatímco loni na hřišti Bohemians 1905 šlo o zápas úvodního kola, nyní ve Znojmě druhého. Ze jmen soupeřů je také jasné, že rozdíl je i v soutěži.

A pak už to jsou jen detaily. Třeba ten, že zatímco loni Pázler skóroval za stavu 0:0, letos za stavu 0:1. Nebo ten, že loni to byl jediný gólový zápas hradeckého střelce ve zmíněném utkání, letos přidal v závěru ještě jeden. Nebo ten, že na Bohemians Hradec loni vyhrál 3:0, zatímco letos ve Znojmě 3:1, což ale hráče nemusí mrzet, jsou za to stejné tři body jako loni.

„Tohle jsme potřebovali,“ netajil dvoubrankový střelec po zápase, kterým Hradec zmírnil ztrátu z úvodního zápasu sezony, v němž přes velkou převahu v domácím zápase s Táborskem jen remizoval 1:1.

Nebyla z té remízy před zápasem ve Znojmě v kabině horší nálada, hned na startu jste doma přišli o dva body?

Neřekl bych, i když samozřejmě výsledek mrzel. Ale předvedli jsme podle mě dobrý výkon, měli jsme šance, jeli jsme do Znojma s hlavou nahoře.

Když ještě zůstaneme u těch šancí, jednu z nějvětších jste měl proti Táborsku vy v samém závěru, ale vaši střelu brankář Toma skoro zázračně vyrazil...

Takový je někdy fotbal, Toma nás opravdu v tom utkání vychytal. Já měl dobrou pozici, střela nebyla tak špatná, ale on ji vystihl, šel i trochu dopředu a vyrazil ji. Měl jsem to dát po zemi, tam by se brankář hůř dostával.

Ve Znojmě jste stejně jako s Táborskem po prvním poločase prohrávali. Prý bylo o přestávce v kabině poněkud rušněji.

Něco jsme si k tomu říct museli, ale nebylo to nic mimořádného.

O co šlo?

Potřebovali jsme zlepšit pohyb a zrychlit hru, dávat si víc kolmé přihrávky dopředu, abychom měli šanci soupeře přehrát. Znojmo totiž, i když hrálo doma, bylo i v prvním poločase dost zalezlé, my hráli pomalu, hodně do stran a nemohli jsme přes jejich obranu přejít. Navíc jsme udělali chybu a oni ji potrestali a dali nám gól.

Rozmluva v kabině se vyplatila, hned na začátku jste během minuty skóre otočili a u obou gólů jste byl vy. Jak jste viděl ten první?

Přímý kop z dobré vzdálenosti, chtěl jsem to kopnout nahoru přes zeď a podařilo se to.

Hned z první akce vašeho týmu po rozehrávce soupeře jste mohl přidat druhý gól, ale nepovedlo se vám to. Co se stalo?

To byl hodně důležitý moment. Láďa Martan vystihl jejich rozehrávku a poslal mi to před branku mezi stopera a brankáře. Ten balon letěl trochu výš, já to chtěl dát dolů, ale nevyšlo to. Naštěstí tam byl Petr Schwarz a s jistotou míč do branky dopravil.

Druhý gól z přímého kopu, kterým jste jistil výhru 3:1, přišel opět z přímého kopu. Podobný úmysl?

Mohlo to tak být a brankář to asi i čekal. Překvapil jsem ho tím, že jsem to ale poslal přes zeď na jeho stranu.

Stejně jako v minulé sezoně jste první góly vstřelil právě z přímých kopů. Vaše specializace?

Kopu je rád a je pravda, že v týdnu před zápasem ve Znojmě jsme je na jednom tréninku hodně zkoušeli, já jich během toho nakopal snad padesát. Vyplatilo se to.

Ve Znojmě jste hrál, teď jste mu vstřelil právě tam dva góly, to vypadá skoro jako pomsta?

To ne. Je to už trochu zpátky, co jsem tam byl, už to tak neberu. Rád se tam ale vracím, vzpomínám na to, byla tam výborná parta.

Gól jste dostali od Petra Javůrka, který naopak zase s vámi ještě nedávno hrál v Hradci. Pro něj asi zvláštní motivace?

To nevím, ale hrál výborně, myslím si, že patřil k nejlepším hráčům Znojma.

Po vítězství ve Znojmě vás v dalším utkání čekají Pardubice, příjemná vzpruha před prestižním derby?

Tohle je opravdu povzbuzení, budeme mít větší klid. Derby ale bude ošemetné, klid bude mít i soupeř, který v tomto kole také vyhrál. Myslím si, že to bude hodně vyrovnané, ostatně celá druhá liga patrně bude hodně vyrovnaná.