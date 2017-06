Barošovi jsme žádný termín nedali, tvrdí liberecký ředitel Nezmar

Z hráčů zatím v Liberci skončil brankář Dúbravka, obránci Latka s Polákem a záložníci Vůch se Součkem. Otázka je nad dalším pokračováním útočníka Baroše, záložníka Ekpaie a obránce Kouřila.

Jak moc vám bude chybět brankář Dúbravka, který tento týden zamířil do Sparty?

Oslabení to každopádně bude, Martin byl naší jasnou jedničkou. Odchytal řadu výborných utkání, měl zásadní podíl na postupu do Evropy stejně jako na spoustě zápasů, které jsme zvládli v těžkých chvílích v rámci české ligy.

Prý chtěl delší perspektivu, ale vy jste mu nabídli jen smlouvu na rok. Je to pravda?

To musím uvést na pravou míru. K nabízení nějaké smlouvy ani nedošlo, protože pozice byla postavená jednoznačně. Když k nám Martin přicházel, šlo o to, že nám okamžitě pomůže a on si u nás zase pomůže k tomu, aby třeba mohl odejít někam dál. V tomhle duchu jsme se bavili i po této sezoně. Jen jsme chtěli, aby věděl, že když si nenajde angažmá odpovídající jeho schopnostem a ambicím, my ho tady samozřejmě rádi uvidíme i nadále.

Jak Dúbravku nahradíte?

O tom zatím není úplně jasno. Máme tady dva brankáře s ligovými ambicemi, Hladkého a Koláře, ale ani jeden z nich se zatím nevyprofiloval do jasné pozice jedničky. Velmi pravděpodobně to dopadne tak, že budeme hledat třetího brankáře pro doplnění a ti dva se poperou o místo gólmana číslo jedna.

Už je trochu jasněji, jestli v týmu bude pokračovat útočník Baroš?

Pořád je to v podstatě stejné jako celý poslední měsíc. Než Bary odjel na dovolenou, my jsme mu jednoznačně řekli, že bychom byli rádi, aby u nás pokračoval. Rozhodnutí je na něm. U něj je asi problém ve dvou rovinách: zaprvé jestli má vůbec ještě pokračovat v hraní a zadruhé jestli u nás, nebo případně v Baníku, kam ho to táhne srdcem, což chápeme.

Dokdy chcete mít jasno?

U Baryho jsme žádný termín nestanovili, protože k němu máme specifický přístup. Ale on sám řekl, že by to chtěl rozseknout do začátku letní přípravy.

Hodně se mluví o tom, že po odchodu Vůcha byste měli zájem o plzeňského záložníka Zemana. Jak je to daleko?

Ano, mluví se o tom, ale to je tak všechno. Žádná jednání v tuto chvíli neprobíhají. My jsme se jen na dotaz, jestli bychom chtěli Zemana, vyjádřili ve smyslu, že samozřejmě chtěli, protože nám odešli dva krajní hráči a včetně zraněného Bartla nám budou chybět hned tři. A Zeman je přesně ten typ, který by nám do toho pasoval.

Zranění Bartla vypadá na dlouho?

Je po operaci achilovky a předpokládáme, že bude chybět celý podzim nebo přinejmenším jeho významnou část.

Pozice krajních hráčů jsou tedy tím, co budete při doplnění týmu řešit především?

Ano, ale ve hře je samozřejmě i post defenzivního záložníka, stopera, brankáře... Odešlo nám osm hráčů a z toho šest ze základní sestavy.

Defenzivního záložníka Součka, který u vás na jaře hostoval ze Slavie a dotáhl to až do reprezentace, bude asi nereálné udržet...

Já osobně tomu dávám tak jedno promile... Je to podobný příběh jako s brankářem Dúbravkou - že on pomohl nám a my jemu. Liberec dlouhodobě ukazuje, že je to pro hráče dobrá destinace. Je tu stabilní prostředí, většinou se nám daří hrát dobrý fotbal, dobře se tady trénuje a kluky to posouvá dál.

Setrvání dalších hostujících hráčů Ekpaie či Kouřila vypadá nadějněji?

V obou případech jednáme, ale není to úplně nejjednodušší. Nechci předjímat, jak to dopadne.

Příprava vám začíná za necelý týden. Kdy po odchodech ohlásíte také posily?

U nás v Liberci vzhledem k omezeným možnostem všechno trvá trochu déle. Myslím, že i fanoušci si na to zvykli. Máme jasnou představu, které hráče bychom chtěli přivést, jsme o nich přesvědčení, ale realita bohužel ukazuje, že hodně z nich je nad naše možnosti. Nevylučuju ani, že nějaké hráče vezmeme na testy, ale za mě a za trenéra říkám, že bychom chtěli, aby jich bylo co nejmíň, protože to jen nabourává atmosféru v týmu.

Kolik hráčů by mělo přijít, aby byl Liberec konkurenceschopný a dopadl v lize líp než letos?

Odešlo šest ze základu, takže stejný počet by měl i přijít. Na jaře se ukázalo, že mužstvo mělo svoji tvář, šlo správným směrem a my bychom v tom rádi pokračovali.