Nesmím být přemotivovaný, ví Navrátil před zápasem Slovácko - Olomouc

„Jsem plný očekávání i napětí. Všechno se to ve mně mísí,“ říká Navrátil, který před loňským odchodem do Liberce a pak do Slovácka odehrál za Olomouc 150 ligových utkání.

Sigma pro vás stále hodně znamená, že?

Něco jsem tam prožil, zatím největší část své fotbalové kariéry. Mám ke klubu vztah, fandím mu, ale teď jej chci porazit. Chci se ukázat, chci, abychom všichni ukázali, že hrajeme dobrý fotbal.

I běžné zápasy dost prožíváte. Musíte si dát v sobotu pozor, abyste emoce na hřišti nepřehnal?

Je to tak. Každý zápas chci vyhrát a nemám rád křivdu. Ale nesmím dopustit, abych byl přemotivovaný. Spíš by to mělo být zdravé nabuzení.

Jak budete slavit svůj případný gól?

Chtěl bych jej dát moc, už dlouho jsem žádný nevstřelil. Z gólu má každý radost, ale žádná velká gesta při něm předvádět nebudu, k tomu se vyhecovat nenechám.

Olomouc v prvních čtyřech kolech získala devět bodů. Překvapila vás coby nováček?

Upřímně jsem takový start nečekal. Moc jim pomohlo první vítězství v Mladé Boleslavi. Mají běhavý tým, možná podobný jako jsme my, taky založený na práci po celém hřišti. Hrají v pohodě, pěkně se na ně dívá.

Čekáte, že se v lize nahoře udrží i dál?

Jejich tým je dost mladý, těžko říct, co s ním udělají třeba dvě porážky za sebou. Přeju jim, aby byli co nejvýš, ale příčku za námi.

Jaký zápas očekáváte?

Doufám, že bude atraktivní, že padne dost gólů. Na to lidi chodí. A že my budeme o jeden gól úspěšnější.