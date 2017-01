Je to pro mě nová šance, říká Navrátil o přestupu do Slovácka

Váš přestup byl rychlý, že?

Ano, Slovácko mě na úplném konci roku oslovilo a jsem rád, že jsem tady hned od začátku. Mám dost času poznat tým. Vždycky nějakou chvíli zabere, než si vše sedne. Proto jsem žádal, aby vše proběhlo ještě před soustředěním Liberce.

Jak velkou roli hrála blízkost Hradiště od rodné Olomouce?

Vůbec žádnou. Šlo mi o jediné: chci hrát fotbal, nechci někde sedět na střídačce. Takže když jsem měl náznaky o velkém zájmu Slovácka, vše jsem promyslel a téměř obratem jsem požádal vedení Liberce o odchod. Tušil jsem, že Slovácko by mohlo být novou šancí. Už úplně nemám věk na to, abych čekal třeba půl roku na další příležitost. Doufám, že tady budu spokojený.

Z Liberce nyní odchází hodně hráčů. Neměl byste větší šanci?

Samozřejmě nikdy nevíte. Já jsem to tak necítil. Přemýšlel jsem o tom celé volno. Z mých postů vlastně nikdo neodešel. Kluci, co tam hráli, v Liberci zůstali.

Do Liberce jste z Olomouce přišel teprve v létě. Proč myslíte, že vám to angažmá tolik nevyšlo?

Asi mi hlavně chyběl nějaký gól. Na začátku sezony jsem hrál pravidelně v lize, dostal jsem se do šancí. Mít štěstí v zakončení, možná bych tady teď nebyl. Ale už se nechci ohlížet zpět. Doufám, že teď za půlsezonu nějaké góly stihnu, trefit se hned ze začátku je pro moji pohodu docela důležité.

Měl jste víc nabídek?

O tom, že bych mohl chtít jít jinam, asi ani nikdo moc nevěděl. Celé to zprostředkoval Milan Kerbr (bývalý hráč Slovácka i Liberce), prý jestli by si se mnou mohl trenér Slovácka promluvit. Pana Levého jsem si vyslechl a nic víc už jsem pak neřešil. A možná jsem i rád, že to byla jediná konkrétní nabídka, pak to rozhodování... Zažil jsem to už v létě, byl jsem k něčemu nakloněný, nakonec jsem to změnil.

Máte představu o ještě větší kariéře než ve Slovácku?

Přesně tak. Mám 26 let, to by mohl být ten ideální věk. Pokud se mi bude dařit, může mě to nakopnout ještě výš. Pokud ne, mohl bych už hledat chybu jenom v sobě.

Už jste se s trenérem bavil o tom, kde byste měl nastupovat?

Jasně. Jsem schopný hrát v záloze víceméně kdekoliv. Po odchodu Jardy Diviše do Jablonce bude asi volno na pravém kraji, ale uvidíme, jak se vše vyvrbí. Teď jde o to, ukázat na hřišti, že na to mám.

Co o Slovácku víte?

Některé hráče znám, viděl jsem pár zápasů Slovácka a líbil se mi herní projev, snažili se hrát fotbal. Třeba v Liberci hráli vyloženě výborně. A co jsem se bavil s vedením klubu, tak tady jsou určité ambice, což se mi líbí. Teď je pro klid v mančaftu důležité co nejdřív se dostat z míst, kde tým musí řešit záchranu. Pak budeme mít čistou hlavu a budeme moct hrát s úplně jinými ambicemi.