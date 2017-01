Liberecká štace nevyšla. Podaří se Navrátilovi ve Slovácku restart?

Někdejší talent českého fotbalu se ve Slovanu neprosadil a přestoupil do Slovácka, kterému se ofenzivní záložník upsal na tři a půl roku.

Před třemi lety o něj přitom usilovala Sparta, ale tehdy Olomouc svůj klenot odmítla prodat.

Někdejší mládežnický reprezentant však začal na Hané stagnovat, přestup do Slovanu, jenž hraje pravidelně evropské poháry, si jako nejproduktivnější sigmák za věrné služby zasloužil.

Jenže přes Egona Vůcha se 26letý štírek do základní sestavy Severočechů neprosadil, naskočil do deseti utkání, ani jednou neskóroval.

„Honza se neprosadil tak, jak jsme předpokládali, i on sám cítil, že to nebylo úplně ono. Je ve věku, kdy chce pravidelně hrát, což pochopitelně chápu a respektuju. Já jsem klukům na začátku přípravy řekl, že z tohoto kádru odejde už jen Jan Sýkora, případně někdo, na koho bude zajímavá nabídka. A ta přišla ze Slovácka na Navrátila,“ řekl webu Slovanu sportovní ředitel Jan Nezmar.

„My teď máme prostor přivést do mužstva hráče, kteří nám tým okysličí a přidají do hry něco, co třeba v podání Honzy Navrátila chybělo. Přeju mu pochopitelně hodně štěstí.“

Ve Slovácku by měl ofenzivní univerzál se 160 ligovými starty a 25 góly zacelit mezeru po odchodu Jaroslava Diviše do Jablonce. „Jsem rád, že jsme se s klubem i hráčem dohodli, a můžeme tak na Slovácku přivítat první zimní posilu, která rozhodně zvýší kvalitu mužstva,“ věří ředitel Slovácka Petr Pojezný.

„Jedná se o rychlostní typ, dobře vybavený i technicky, silný v souboji jeden na jednoho a může nastupovat na více ofenzivních postech,“ dodal pro klubové stránky trenér Slovácka Stanislav Levý. Podaří se Navrátilovi restart?