Obránce Mikula opouští Slavii, jde do Liberce na hostování s opcí

Mikula už se Slavií necestoval na soustředění do Číny, zůstal v Praze, připravoval se s juniorkou a hledal si nový tým. Nakonec odchází do Liberce, který skládá téměř nový tým poté, co ho opustilo deset hráčů.

„Honzovi za jeho oddanou práci pro Slavii děkujeme a v Liberci mu přejeme hodně štěstí,“ vzkázal na klubovém webu Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie. „Je to charakterní hráč se slávistickým srdcem, ale předpokládáme, že ve Slovanu se dočká většího herního vytížení, než by tomu bylo u nás.“



Pětadvacetiletý Mikula do Slavie přišel už před deseti lety, do áčka poprvé krátce nakoukl na jaře 2010, kdy seděl na lavičce při derby s Bohemians. Na debut v sešívaném dresu si ale počkal až do léta 2014, kdy se vrátil z úspěšného hostování v Jihlavě.

Celkem za Slavii odehrál 40 ligových utkání a dal jeden gól, na podzim se ale už do sestavy příliš nedostával a připsal si jen 315 minut. V Liberci by měl nastupovat častěji.

“Jsem rád, že jsem tady, protože Slovan je ambiciózní klub. Věřím, že se znovu vyšplháme tabulkou nahoru tam, kde se tým v minulých letech pohyboval, a doufám, že k tomu osobně přispěju,“ prohlásil Mikula pro web Slovanu.



Ten představil během pátku ještě další dvě posily: avizovaný byl příchod útočníka Romana Potočného z Teplic, nově přibyl i stoper Martin Kouřil, jehož příchod je pikantní: do Liberce dorazil na půlroční hostování z týmu největšího rivala, Jablonce.