Obránce Lecjaks po šesti letech opouští Bern, míří do Dinama Záhřeb

Lecjaks za Bern celkem odehrál 158 soutěžních zápasů a zaznamenal pět gólů a 26 asistencí. V roce 2013 si levého beka, který může hrát i v záloze, vypůjčila Valerenga Oslo. Bývalý reprezentant do 21 let před Bernem působil v Anderlechtu Brusel a Plzni.

„Když mi můj agent řekl o zájmu Dinama, okamžitě jsem chtěl přestoupit. Vím, že je to největší klub v Chorvatsku, znám jeho úspěchy i to, že hraje Ligu mistrů. Je to pro mě skvělá příležitost a jsem hrozně šťastný. O jiné možnosti jsem ani nepřemýšlel,“ řekl Lecjaks na tiskové konferenci.

Dinamo v minulé sezoně skončilo v chorvatské lize na druhém místě za Rijekou, předtím se stalo mistrem jedenáctkrát za sebou.