Laštůvka sní o dalším postupu: S Evropskou ligou se nechceme spokojit

„Byl to hloupý gól po mé chybě, možná jsem tam nemusel jít. Celkově jsme v té situaci měli špatné postavení,“ uznal zkušený brankář po zápase, který nakonec Slavia prohrála 1:2, což stačilo na postup. Přesto Laštůvka kroutil hlavou: „Když už jsme vyrovnali a mysleli, že to dohrajeme v klidu, dostali jsme další branku hned po přestávce.“

A ta s vámi dost zamávala.

To by zamávalo i s většími týmy. BATE je dobrý tým, zkušený. Dostávali nás pod tlak, ale zaplaťpánbůh jsme to zvládli.

Podepsala se na vašem výkonu nervozita?

Je to možné. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, dostali jsme blbý gól, jiný tým by to možná úplně položilo. Naštěstí jsme vyrovnali a nějak jsme to potom už ukopali.

V závěru ještě jedna střela těsně minula vaši branku. Kontroloval jste ji?

Naštěstí šla mimo. Těch šancí nebo pološancí tam bylo víc, dneska to tam lítalo, vzadu jsme byli všichni nervózní. Věděli jsme, že chceme jít dál, že to od nás každý očekává. Proto tam byly nervózní momenty. Ale hlavně, že jdeme dál, s tím jsme spokojení.

Stačil by tenhle výkon na postup do skupiny?

Můžeme mít štěstí, ale já doufám, že od všech přijdou lepší výkony. Máme maximální cíle a tohle by asi nestačilo. Je to teprve začátek sezony, tak snad se víc rozehrajeme a půjdeme nahoru.

Je postup o to sladší, že je vydřený?

Hlavně nám to vzalo spoustu sil. Teď se můžeme těšit na dalšího soupeře, ale čeká nás zase těžký zápas v Ostravě a lehké to nebude nikde - každý se na nás bude chtít vytáhnout. Ale máme široký kádr, tak na to musíme být připravení.

Tlak na vás teď bude menší?

Náš sen je Liga mistrů, uděláme pro ni všechno. Tlak bude, Slavia je mistr, tlak na ní bude v lize i v pohárech. Možná budeme trochu uvolněnější, ale nechceme se spokojit s tím, že máme jistou Evropskou ligu. Osobně dělám všechno pro to, abych pomohl mužstvu, doufám, že příště víc než tady v Borisově. Snad Ligu mistrů uděláme.

Co jste říkal atmosféře?

Abych se přiznal, ani jsem to pak už nevnímal. Snažil jsem se po té chybě být koncentrovaný, navíc na takovou atmosféru jsme teď zvyklí z ligy i z přátelských utkání, která jsme hráli doma.