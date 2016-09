Sparta z nás chytala kopřivku, vzpomíná na zlínské angažmá Kraus

Ptát se ho, komu bude přát v pondělním zápase Zlína se Spartou, je zbytečné. Pod dvě zlínské výhry z let 2005 a 2007 nad českým fotbalovým gigantem se Jan Kraus podepsal třemi góly.

Více branek žádný jiný hráč Zlína ve vzájemných zápasech se Spartou v novodobé ligové historii nezaznamenal. „To je pro mě novinka, ale Sparta mi byla asi souzená. Ve Zlíně jsem jí vstřelil gól i v poháru, a když jsem začínal ligu v Hradci Králové, tak jsem jí také dal gól,“ vzpomíná nynější asistent trenéra v třetiligové Olympii Hradec Králové.

Vybavíte si ještě listopadový duel z roku 2005, který jste obrátili v závěru na 3:2?

Shodou okolností jsem před pár měsíci tohle utkání viděl v nějakém sestřihu. Před prvním gólem jsem dostal míč na vápno, otočil jsem se kolem obránce a trefil se pod břevno. Byla to jedna z mých nejhezčích branek. Druhý gól jsem tečoval hlavou po centru ze strany. Ten zápas se povedl celému mužstvu, zvítězili jsme zaslouženě. Hrálo se na konci listopadu, pršelo, terén nebyl dobrý a to vždycky vyhovuje více bojovným mužstvům, jež se chtějí vytáhnout.

Domácí výhry Zlína nad Spartou Praha v 1. lize 31. května 2003, 2:1

Sparta přijela na východ Moravy už jako jistý mistr, v posledním zápase sezony ji ale porazil Zlín 2:1. Nováček tehdy zdolal Spartu senzačně i v Praze 1:0.

1. listopadu 2003, 1:0

Sparta titul neobhájila a bylo to také kvůli ztrátě ve Zlíně. Jedinou branku utkání dal už v 18. minutě současný zlínský asistent kouče Bronislav Červenka.

26. listopadu 2006, 3:2

V listopadové plískanici Zlín dvakrát prohrával, outsider obrátil skóre dvěma góly v závěrečné čtvrthodině trefami Krause a Kroči.

7. dubna 2007, 2:0

Zlín v sezoně vyhrál jen pět zápasů, domácí výhra nad pozdějšími mistry byla velkým překvapením. Na branky Krause a Vyskočila nenašel favorit odpověď.

10. května 2009, 2:1

Zlín se na jaře statečně bil o záchranu, ale ani vítězství v pondělní dohrávce nad Spartou ho nezachránilo. Ondřej Čelůstka pomohl vítězným gólem Slavii k titulu a sobě k angažmá u sešívaných. Celková bilance vzájemných prvoligových utkání ve Zlíně: 5 výher domácích, 3 remízy, 3 vítězství hostů, skóre 14:12.

A hned v další sezoně jste Spartu doma odpravil vítěznou brankou. I tu si pamatujete?

Někdo ze sparťanů špatně rozehrál. Vystihl jsem to a trefil se do protipohybu brankáře.

Sparta má v české lize na hřišti Zlína zápornou bilanci. Čím to, že se vám na ni doma tak dařilo?

Jestli si dobře pamatuji, tak za Spartu chytal Blažek a v nějakém rozhovoru říkal, že když mají jet do Zlína, dostávají kopřivku. Možná to pak měli v hlavách. Na Spartu bývalo plno, skvělá atmosféra, to nás vybičovalo. V té době jsme hráli ve Zlíně dobrý fotbal.

Ještě jste s některým z bývalých spoluhráčů v kontaktu?

Občas si zavolám s Broňou Červenkou (asistent zlínského A-týmu – pozn. red.). Chystám se do Zlína podívat. Od té doby, co jsem ve Zlíně na podzim 2008 skončil, jsem tam nebyl. Sleduji, že ještě hraje Tomáš Janíček. Na to, kolik měl zranění, je to jedině dobře. Přeju mu, ať hraje co nejdéle.

Co říkáte na to, že Zlín vede ligu?

Je to překvapení jako Leicester loni v Anglii, který to dotáhl do konce. Zlín měl také loni podařený podzim, na jaře jim to nešlo a vzali si z toho ponaučení a porážejí silné týmy. Je tam asi zdravá atmosféra, sedli si trenéři a hráči. Majitel, pan Červenka, si tu radost zaslouží za to, jak dlouho dává do klubu peníze ze svého.

Jak dlouho může tým na špici vydržet?

To je otázka... Prodali Poznara, ale zdá se, že ho nahradili. Přál bych jim, ať to dovedou do úspěšného konce.

A váš tip na pondělní zápas?

Když mi to vyjde, rád se v televizi podívám. Věřím, že zůstane zachována tradice a Zlín vyhraje.