Bývalý brankářský talent Kotnour vyměnil fotbal za dodávku

Svůj potenciál ale Kotnour naplnit nedokázal. S jihlavským áčkem sice trénoval již od sedmnácti, ale k žádnému soutěžnímu utkání za něj nenastoupil. Ani v lize, ani v domácím poháru.

Není tedy divu, že po jedenácti letech mateřský klub opouští. „Třicátého června mi skončila smlouva, na jejímž prodloužení jsme se nedohodli,“ odhalil.

Důvody, proč se v Jihlavě neprosadil, hledal mladý gólman hlavně u sebe. „Možná jsem tomu nedával tolik, kolik bych měl,“ sypal si popel na hlavu. „Ale určitě mě mrzí, že jsem za pět let nedostal jedinou šanci v mistrovském utkání.“ Přesto si ale nemyslí, že by v Jihlavě neuměli pracovat s talentovanými hráči. Nebo že by jim později nedali prostor. „To bych určitě neřekl, mládež v Jihlavě je na vysoké úrovni,“ pochválil Kotnour.

Svou roli jistě sehrálo také to, že post brankáře na Vysočině dlouhodobě patří k těm nejsilnějším. Po konci kariéry Jaromíra Blažka našel prvoligový jihlavský klub jistotu v Janu Hanušovi.

„Prosadit se přes tyto dva by byl velký oříšek i pro větší brankáře, než jsem já,“ vysekl jim poklonu Kotnour. „Hany svými výkony dokazuje, že je špičkový český gólman. Přeji mu, aby to dotáhl hodně daleko,“ uznal Kotnour. „A před Blážou smeká klobouk každý v této zemi, kdo se podívá na jeho kariéru,“ doplnil.

Už trénování s nimi bral jako velkou zkušenost. „Byl jsem hodně vděčný, že Bláža do Jihlavy přišel. Jeho tréninky nebo přístup byl naprosto skvělý. Bylo od něj hodně co se naučit,“ připomíná dobu, kdy legendární sparťanský brankář na Vysočině působil jako trenér gólmanů.

Jako volný hráč se před novou sezonou upsal Líšni. „Cítil jsem potřebu vydat se v životě jiným směrem, našel jsem si v Brně práci a fotbal se přesunul na přivýdělek pro radost,“ popsal svůj přesun třiadvacetiletý gólman.

Stálou práci našel v autodopravě. „Mám dodávku a rozvážím, co je potřeba,“ odtajnil Kotnour s tím, že zaměstnání mu pomohli najít i lidé z brněnského klubu.

Prostředí v třetiligovém týmu už zná, poslední půlrok zde hostoval a dokázal s týmem dokráčet až k záchraně v MSFL. „Po podzimu jsme měli jenom sedm bodů, ale nakonec jsme jako tým dosáhli skvělého úspěchu. Jarní jízda byla fantastická,“ radoval se Kotnour.

Osobní pocity však má z hostování smíšené. „První půlka super, protože jsem chytal a znovu jsem objevil chuť k fotbalu,“ těšilo Kotnoura. „Ale poté přišlo zranění, které mě vyřadilo do konce sezony,“ dodal.

Při utkání s Mohelnicí si totiž přetrhl přední stehenní sval. Nyní se už ale znovu připravuje na novou sezonu a podle jeho slov jej předchozí zranění nijak neomezuje.

Přesun do Líšně však bere jako vysvobození. Poslední roky, kdy na Vysočině paběrkoval, ztrácel motivaci. „Už jsem v Jihlavě vůbec nebyl šťastný. Není to jenom klubem, ale i městem,“ přiznal Kotnour.

Teď naopak cítí úlevu. „V Líšni jsem si sedl s klukama i s vedením, změnu jsem potřeboval,“ dodal.