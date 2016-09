Oblékl číslo po Horváthovi. A jako jediný z Plzně teď Kopic reprezentuje

Fotbalová reprezentace vyhrála přátelák s Arménií 3:0 a chystá se na ostrý start proti Severnímu Irsku. I když to nelze říct s jistotou, Kopic možná před nedělní kvalifikací nakročil k základní sestavě. Na křídle hrál s vervou, dynamicky, přímočaře, bez zbytečný kudrlinek. Tak by si to trenér Karel Jarolím přál.

„Trenér říkal, ať se pokusíme hrát dobrý fotbal a uhrajeme dobrý výsledek. Před Severním Irskem se to bude hodit,“ vyprávěl Kopic, když stadion v Mladé Boleslavi potemněl.

Národní tým měl jedinou příležitost, aby po příchodu nového kouče otestoval sílu. Mile překvapil, byť měl pouze dva krátké tréninky. Při utkání předvedl nasazení, energii, chuť do hry, útočné choutky. Každý z hráčů dostal svých 45 minut.

Jak si vedla česká reprezentace proti Arménii Plusy + agresivita, drajv, chuť se rvát + snaha o rychlou křídelní hru a centry do šestnáctky + nová startovní čára, nová motivace, málokdo má místo jisté + triumf s Arménií přinesl klid + nový tým bude minimálně na podzim hájený Minusy – projeví se nejspíš až v krizových chvílích, Arménie hrála slabě – výkon pravého záložníka Skaláka – hledá se vůdce s velkým V, kapitán Suchý se musí zlepšit – i trenér Jarolím uznal, že se občas riskovalo příliš – probudí se fanoušci? Snad ano, v Boleslavi se hlavně mlčelo

Takovou stopáž ještě Kopic nikdy neměl. Loni hrál devět minut s Kazachstánem, předloni dvakrát tolik s Rakouskem. Kolik asi přidá v neděli?

Jeden Kopic z Humpolce už měl do velkého fotbalu nakročeno. Obránce Milan byl svého času zajímavý pro Spartu i pro Slavii. Hrál nizozemskou ligu za Heerenveen. Solidní kariéru mu však poničilo prokleté koleno.

Mladší bratr Jan je jiný typ. Útočný, rychlý, drzý, s míčem šikovný na obou křídlech, jen občas trochu zbrklý. Loni za něj Plzeň poslala 20 milionů korun do Jablonce, ale úvodní sezonu u mistra si všichni představovali líp. Kopic si zvykal.

Do druhé sezony vletěl. Za pět ligových kol stihl dva góly, tři asistence i jedno hloupé vyloučení.

Jestli se mátožná Plzeň mohla v létě na něco spolehnout, byl to muž s desítkou, kterou Kopic zdědil po legendárním Pavlu Horváthovi. I proto se jako jediný Plzeňák dostal do Jarolímovy nominace.

„Když jsem s fotbalem začínal, nikdy by mě nenapadlo, že to dotáhnu tak daleko,“ tvrdí.

Po středě možná míří do sestavy, což by byl další krok vpřed. Amatérský rybář, počítačový pařmen a velký fanoušek Realu Madrid ve druhém poločase jednoznačně předčil výkon Jiřího Skaláka. „Měl jsem trochu jinou roli než v Plzni, kde hraju víc od lajny. Tady jsem dostal větší volnost.“

Očividně mu to svědčilo. Ale takových hráčů se proti Arménii našlo víc. Snad je to před kvalifikací dobré znamení.