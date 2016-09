Koller o svých nástupcích: Schick má předpoklady, Kadlec velkou formu

„Jistější jsem rozhodně ve francouzštině,“ usmíval se 43letý fotbalista po chvíli. Do Čech zamířil na třídenní turnaj pro mladé fotbalisty, jehož je hlavním patronem.

A v sobotu si odskočil do Smetanovy Lhoty na Písecku, kde s fotbalem začínal, a nastoupil s místním týmem v zápase I. B třídy proti Mirovicím. Domácí vyhráli 6:4 a sám Koller nastřílel čtyři góly.

Právě zahraničním hostům z Monaka a Dortmundu jste v Roudném k dispozici. Zvykáte si na novou roli „hostesky“? ̈

Baví mě to, navíc jsem si na to už zvykl. Starám se zejména o Monako, které už je v Česku druhým rokem, vždy na moje pozvání. Ve čtvrtek jsem je vyzvedával na letišti a ubytovával je. Samozřejmě, když je potřeba, pomůžu i s Dortmundem, kde jsem hrával. Důležité je, aby se tu cítili dobře a v budoucnu se vrátili.

Belgie 21 - Česko 21 V úterý od 18.45 v belgické Lovani si česká fotbalová reprezentace do 21 let může zajistit přímý postup na mistrovství Evropy 2017, které hostí Polsko. Potřebuje rivala v boji o první příčku ve skupině porazit. Pokud duel skončí remízou, bude mužstvu trenéra Vítězslava Lavičky v posledním utkání v říjnu proti Moldavsku stačit rovněž bod. První vzájemné utkání loni v listopadu v Jablonci český tým vyhrál 1:0 a odstartoval sérii pěti kvalifikačních vítězství. Belgičané pak ještě podlehli Černé Hoře a naposledy měli velké problémy i na Maltě (3:2). Český tým budev Belgii znovu hodně spoléhat na Patrika Schicka. Útočník Sampdorie Janov se minulý týden proti Černé Hoře trefil dvakrát a s deseti góly už je nejlepším střelcem celé kvalifikace. zdroj: čtk

Když jste hrál na vrcholové úrovni, nejvíc jistý jste býval v pokutovém území soupeře. Zahrajete si ještě?

V Monaku jsem skončil s trénováním C mužstva, kde jsem působil jako hrající trenér. Občas, když se vrátím do Čech, zahraju si ještě doma ve Smetanově Lhotě I. B třídu.

Fotbalový míč vám tedy neschází?

Nahradil jsem ho tenisovým. Snažím se hrát velmi často. Chci začít jezdit turnaje po jižní Francii, tak uvidím. Zatím jsem takový průměrný amatérský tenista.

Natrvalo jste se s rodinou usadil v Monaku. Vracíte se do Česka často?

Před měsícem jsme tu byli na dovolené, hlavně v Praze a právě u rodičů ve Smetanově Lhotě. Máme tam nohejbalové nebo fotbalové turnaje. Domů se vracím rád.

Občas nastupujete za Smetanovu Lhotu v I. B třídě. Trénujete před zápasem?

Fotbalu už opravdu moc nedávám. Preferuji právě tenis. V Monaku si jdu před utkáním zatrénovat, abych těm mladým klukům tady stačil.

Patříte k největším ikonám jihočeského fotbalu. Co říkáte na jeho aktuální stav? Jižní Čechy nemají žádného zástupce v první lize.

Je to obrovská škoda. Lidem chybí velké zápasy s nejlepšími týmy u nás. Dynamo České Budějovice však letos začalo dobře, pohybuje se na špičce druhé ligy. Snad jim to vydrží a postoupí.

A ostatní jihočeské kluby sledujete?

Samozřejmě sleduji všechny přední týmy - Písek, Táborsko i Dynamo České Budějovice. Podívám se na výsledky krajského přeboru, ale i nižších soutěží. Snažím se fotbalem stále žít.

Jan Koller v dresu Smetanovy Lhoty

Ke zlepšení situace by v budoucnu měla pomoci krajská fotbalová akademie, která se v Budějovicích otevřela letos v září.

Určitě je to dobře pro vrcholový fotbal. Stáhnou se do ní ti nejlepší kluci z celého kraje. Navyknou si na předpoklad, že by jednou mohli hrát profesionální fotbal.

Jedná se o hráče na základní škole, kteří navštěvují osmou a devátou třídu. Není to pro ně přeci jen brzo, zvykat si na vrcholový fotbal?

Je to ideální, protože klukům je 14 a 15 let, což je věk, kdy je potřeba začít si zvykat na profesionálnější režim.

A pak místo toho, aby zůstali doma, přestoupí rovnou do zahraničí.

Nejsem fanda přestupu v 16 letech do ciziny. Myslím si, že nejdříve by se měli vyhrát právě v české lize, aby byli trochu připravení. Není sranda adaptovat se v nejlepších soutěžích v Anglii nebo Německu. Musejí odejít nachystaní.

Takovou cestou jste se vydal vy. Ze Smetanovy Lhoty vás za sto tisíc korun koupila pražská Sparta. Není škoda, že právě na menších vesnicích úplně chybí mládežnické týmy?

Je důležité, aby se hrálo právě na těchto malých vesnicích. Většinou z nich vzešli skvělí čeští hráči. V dnešní době počítačů je velmi obtížné přinutit děti sportovat. I proto rád podporuji takové turnaje, které nutí děti ke sportu, zvlášť fotbalu.

A je podobný přestup v dnešní době reálný?

Já si právě myslím, že v této době je to reálnější než dřív. Za mě bylo těžší se prosadit. Ta konkurence byla daleko větší. Na těch vesnicích hrálo více dětí fotbal. Navíc i vrcholové týmy koukají po mančaftech v nižších soutěžích a hledají si hráče.

Pojďme nyní k reprezentaci. Tu naši pod vedením Karla Jarolíma čeká náročná kvalifikace na světový šampionát.

Výměna trenéra proběhla narychlo. Klobouk dolů před trenérem a klukama, jak zvládli přípravné utkání s Arménií. To je velmi dobrý základ pro získání sebevědomí do začátku kvalifikace. V konkurenci Německa bude velmi těžké postoupit přímo, ale o baráž bychom se měli pokusit a nakonec do Ruska postoupit.

Stále jste s 55 brankami nejlepším střelcem české reprezentace. Obáváte se o svůj rekord?

V nejbližších pěti letech se o překonání svého rekordu rozhodně nebojím. Jednou to určitě přijde, ale záleží na mnoha faktorech. Útočník musí mít štěstí na spoluhráče, celému mužstvu se musí dařit. Poté z toho ten útočník profituje.

Jan Koller se raduje z gólu za Smetanovu Lhotu.

Vyhlížíte nového nástupce? Dobře nakročeno má například Patrik Schick.

Má k tomu dobré předpoklady. Uvidíme, jak zvládne přestup do italské Sampdorie Janov. Nebude to mít lehké, ale držím mu palce. Václav Kadlec má v současné době velkou formu. Konečně může pořádně nastartovat svou kariéru. Když se oběma vyhnou zranění a bude se dařit celé reprezentaci, jsou to asi nejžhavější kandidáti.

Kadlec se nyní vrací právě do Sparty Praha. Může mu pomoci i návrat Tomáše Rosického?

To ukáže čas. Každopádně pro Spartu je Tomáš obrovskou posilou, pokud tedy bude zdravý. Strašně mu přeji, aby se konečně těm zraněním vyhýbal, aby z fotbalu měl radost a ještě si na sklonku své kariéry něco odehrál.

Určitě to přitáhne i diváky na stadiony, že?

Pro českou ligu je to obrovské plus. Navíc udělali Václava Kadlece, takže to rozhodně přitáhne diváky. Plný stadion bude na Letné a i tam, kam Sparta přijede.