Fotbalové Česko hledá střelce. Nutně! Proti mistrům světa nesmí prohrát

„Kdybych se dneska ocitl ve stejné situaci, ve svém životě bych neměnil vůbec nic,“ poví mládenec s pronikavě modrýma očima.

Vůbec nic? Možná i proto se ocitl v nominaci na páteční kvalifikační hit proti Německu. V dospělé reprezentaci je poprvé!

Krize českého útoku Michael Krmenčík

Hloupým vyloučením v předkole Ligy mistrů plzeňský střelec jen potvrdil, jak je nevyzpytatelný. Navzdory tomu může v pátek nastoupit od začátku. Milan Škoda

Nebýt zranění, určitě by se v nominaci objevil. A možná jako hráč základní sestavy. Vůdce Slavie figuruje mezi náhradníky. Kdyby náhodou... Matěj Vydra

Další náhradník. Čeká se, jak dopadne páteční utkání s Německem. V Derby, kde hraje druhou anglickou ligu, mu důvěřují. Patrik Schick

Současná česká jednička, která celé léto strávila tím, že přemítala o budoucnosti. Neapol, Inter, PSG, Juventus, zůstat v Sampdorii? Vyhrál AS Řím. Tomáš Pekhart

Přestup k Negevské poušti, kde hraje izraelský mistr Beer Ševa, si mohutný hráč pochvaluje. Z reprezentace však pozvánka nepřišla. Josef Šural

Bohužel se svezl se sparťanskou krizí. Po posledním utkání v Brně řekl: „Byli jsme pomalí a špatní.“ V ligové sezoně nedal gól. Václav Kadlec

Ještě větší problém. Ve Spartě už ho nechtějí, trenér Stramaccioni mu nevěří. Manažeři mu shánějí „last minute“ angažmá v Nizozemsku. Tomáš Necid

Zářil ve Slavii, odešel do Moskvy. Pak se těžce zranil. Podruhé a potřetí. Letos v lednu ho vítala Legie Varšava s nadšením, ale Necid dal jediný gól.

Před dvěma lety ho chtěly kluby z Itálie, také PSV Eindhoven, Werder Brémy nebo Anderlecht Brusel. Kliment však zvolil Stuttgart.

Když to lehce přeženeme, od té doby se po něm slehla zem. A teď by měl pomáhat národnímu týmu v nejtěžší bitvě roku, proti úřadujícím mistrům světa?

Není vyloučené, že ho trenér Jarolím rovnou zařadí do základní sestavy. Ve výběru jsou jen dva klasičtí útočníci, a pokud Jarolím nevymyslí vyloženě defenzivní systém, na jednoho hroťáka by ukázat měl.

Možná si říkáte: Jak hluboko jsme klesli, když o pozici jedničky bojuje Kliment s plzeňským Krmenčíkem?

Realisté namítnou: Nic lepšího český fotbal aktuálně nenabízí. „S útočníky máme potíž. Nehledají se snadno,“ přizná Karel Jarolím bez vytáček.

A tak ukázal na 23letého Klimenta, který si ve Stuttgartu před dvěma roky příliš nezahrál, tradiční klub ke všemu sestoupil, poprvé po 41 letech. Fanoušci nadávali hráčům, plakali, nemohli to překousnout: „Bylo to strašné.“

Kliment se přesunul do Kodaně, kde našel částečné štěstí. Zdá se, že má patent na překvapivé události. Na Euro jedenadvacítek proklouzl souhrou šťastných okolností. V Jihlavě příliš nehrál, reprezentační trenér Dovalil ho sice zval na přípravné kempy, do užšího kádru však nepatřil.

„Všechno se zlomilo tím, že nám anglický Watford na turnaj nepustil Matěje Vydru. Díky tomu mohl Honza (Kliment) prožít soukromou pohádku. Euro mu vyšlo extrémně dobře,“ tvrdí Jakub Dovalil.

Dodnes Klimentovi chodí zprávy od kamarádů, že by měl být Vydrovi vděčný: „Z legrace.“ Pikantní je, že oba vyrůstali v Jihlavě, takže se dobře znají. „Matějovi asi fakt dlužím pivo,“ usměje se Kliment.

Jakmile přestoupil do Stuttgartu, jeho mzda se mnohonásobně zvýšila, začal jezdit v černém mustangovi s nepřehlédnutelnou espézetkou, ale... Na Stuttgart nestačil, to si přiznejme. Byl to příliš velký skok.

Přesto mu trenér Zorniger ukázal cestu, jak dál: „Je to jeden z nejdůležitějších lidí, kteří mě provázejí kariérou. Přirostl mi k srdci a snad i já jemu. Určitě mě neprotežuje, ale opakuje mi, že dokud mě bude kopat do zadku a říkat, co dělám špatně, bude to dobrý. Až mě kopat přestane, bude to signál, abych šel pryč. Přesně takový přístup potřebuju.“

Abyste pochopili, Alexander Zorniger si Klimenta vyhlédl do Stuttgartu a pozval ho také do Kodaně, kde český útočník v této sezoně nastřílel tři góly v sedmi ligových zápasech.

Nastupuje vedle známého Fina Pukkiho a všechno si pochvaluje: „Krásné město, místní mu říkají Malý Londýn. Anglicky tu mluví každá prodavačka v trafice.“

Kliment talent má, o tom není sporu. Je rychlý, a jakmile se prvním dotykem s míčem zbaví obránce, bývá hodně nebezpečný. V Bröndby, slavném dánském klubu, si ho váží. Otázka ovšem je, jak v pátek večer v Edenu (výkop ve 20.45) zapůsobí na německé šampiony.

„Kdyby mi trenér Jarolím dal příležitost, neleknu se toho. Z Němců si starosti nedělám, extra trémou netrpím. Klidně bych si troufl.“

Že by česká reprezentace konečně našla muže na hrot? Dost by se to hodilo, protože se nesmí prohrát!