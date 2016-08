Nová výzva pro Klimenta. Ze Stuttgartu jde hostovat do Bröndby Kodaň

„Jan za námi přišel s tím, že byl rád získal více herní praxe. Je to skvělý kluk, proto jsme mu umožnili jít do Kodaně,“ řekl sportovní ředitel Stuttgartu Jan Schindelmeiser na klubovém webu.

Dvaadvacetiletý Kliment zazářil na loňském mistrovství Evropy do 21 let a následně přestoupil z Jihlavy do Stuttgartu. V dresu VfB dostal šanci v osmi zápasech bundesligy a vstřelil jeden gól. Dvakrát si zahrál v poháru.

Bröndby patří mezi nejúspěšnější dánské celky. V minulé sezoně skončil kodaňský celek na čtvrtém místě tabulky, v novém ročníku zatím dánskou ligu vede a útočí na svůj jedenáctý titul - první od roku 2005.

Klíčovým útočníkem týmu je finský reprezentant Teemu Pukki, který dal v šesti zápasech této sezony osm branek.