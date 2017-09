Kliment zase skóroval. Kdybych proměnil šance, vyhráli jsme, mrzelo ho

Bröndby, kde Kliment hostuje z německého Stuttgartu, hrálo od desáté minuty přesilovku. Autor první branky Odense, Izu Uzochukwu, totiž krátce po gólu dostal červenou kartu.

„Měli jsme to ve vlastních rukách. Dostali jsme se - a obzvlášť já - do několika příležitostí, které prostě musíte proměnit, když jste v početní převaze,“ řekl Kliment klubovému webu.

Fotbalisté Bröndby měli v Odense ohromný tlak. Statistici jim napočítali nevídaných třicet střel!

Na bránu z toho šlo 13 pokusů, ale jen jeden z nich skončil v síti. V 57. minutě vstřelil čtvrtou branku v sezoně Kliment. „Gól jsem dal, ale spokojený nejsem. Kdybych proměnil šance, vyhráli bychom 2:1 a všichni by byli šťastní,“ uvedl pro stránky Bröndby, které remizovalo podruhé v sezoně a v tabulce drží třetí příčku.

Jan Kliment, jenž před deseti dny debutoval v národním týmu, prožívá úspěšné období. Ve Stuttgartu toho po přestupu z Jihlavy moc neodehrál, avšak trenér Alexander Zöniger, jenž ho přivedl do Německa, ho s sebou vzal i do Bröndby. „Přirostl mi k srdci, snad i já jemu. Povídá mi, že dokud mě bude kopat do zadku a říkat, co dělám špatně, tak to bude dobrý,“ vyprávěl útočník na nedávném reprezentačním srazu.

Pokud si udrží současnou formu, dá se očekávat, že se ve dresu se lvíčkem na prsou objeví i v závěrečném kvalifikačním dvojzápase s Ázerbájdžánem a San Marinem.