Kapitán Pardubic po snadné výhře: Podobný zápas jsme už dlouho neměli

Na soupeře z Hané, mužstvo z úplného dna tabulky, přitom Pardubice udeřily nevídaným způsobem. Už v 9. minutě měly na kontě tři branky a dál nebylo co řešit.

„Přesně tak jsme si představovali, že by to mohlo vypadat,“ poznamenal Jeřábek k excelentnímu úvodu. „Jakmile se dají ze začátku góly, je pak radost si zahrát. Podobný zápas už jsme dlouho neměli a jsem šťastný, že jsme to takhle zvládli. Snad příště přijde ještě víc lidí,“ přál si 33letý záložník.

Dali jste někdy tak brzy tři góly?

Možná v ČFL, tam občas byly takové začátky, třeba v 5. minutě dva góly nebo tak. Ale jestli to bylo i 3:0, to si nepamatuju.

Upřímně: moc nechápu, jak jste mohli na podzim v Prostějově o tři góly prohrát.

Tam jsme taky ve 20. minutě mohli jasně vést, měli jsme hromadu šancí. Oni pak z jedné standardky dali gól, zabetonovali se a my jsme měli problém se k nim dostávat. Jak jsme prohrávali, sedla na nás nějaká deka a vůbec se nám pak nedařilo. Ale v těch prvních dvaceti minutách jsme měli tři čtyři gólovky. Dneska jsme jim to vrátili.

Nebylo obtížné po jednoznačném prvním poločase udržet koncentraci ve zbytku utkání?

Hlavně jsme si o přestávce říkali, že nesmíme ve druhé půli nic podcenit, abychom z toho ještě neudělali nějakou „holomajznu“. Myslím, že jsme ji odehráli aktivně, i když jsme neproměnili šance. Ale přehrávali jsme je.

Ke svému gólu jste přišel celkem lacino, že?

Viděl jsem, že jejich gólman dostal pomalejší přihrávku, tak jsem proti němu zkusil vyběhnout. Trefil mě přesně do lýtka a od něho šel balon do brány.

Poté jste perfektně nahrál Adamu Fouskovi, třebaže jste mohl zakončovat.

Trefili vlastního hráče a ke mně se to odrazilo. Chtěl jsem jít nejdřív sám, ale pak jsem viděl ještě Ádu, tak jsem mu míč posunul a on ho uklidil do brány.

Máte z povedené příhry větší radost než z vlastního gólu?

Určitě. Trenér mi občas nadává, že moc nestřílím, ale teď se ta nahrávka vyplatila. Asi jsem mohl jít do koncovky, nevím. Ale viděl jsem, že na mě letí jejich bek a Ádu tam nechali samotného. Přihrál jsem mu a on obstřelil brankáře.