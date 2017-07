Dobrá reklama to není, hodnotí fotbalové skandály gólman Hanuš

Za tu dobu už musí být na nervydrásající souboje „o život“ dostatečně zvyklý, řekli byste si. Ostatně, sám zmiňuje: „Co jsem tady, většinou jsme si říkali, že v dalším zápase už prostě musíme zabrat.“

Vzdor tomu devětadvacetiletý gólman připouští, že minulý ročník, ve kterém se Jihlava definitivně zachránila až v předposledním kole, byl psychicky hodně náročný.

„Bylo to hodně podobné jako sezonu předtím, nicméně teď to bylo možná ještě o něco více stresující,“ tvrdí v rozhovoru. „Na druhou stranu právě takové situace člověka posouvají dál.“

Už jste uplynulou sezonu definitivně hodil za hlavu?

Už asi jo. (usmívá se) Během dovolené jsem vypustil a už koukám spíš dopředu. Těším se na příští ročník. Co bylo, to bylo. Musíme si z toho vzít ponaučení a věřím, že jak mně, tak celému týmu to do nové sezony spíš pomůže.

Vnímal jste, že by stresovou situaci některý ze spoluhráčů snášel hodně špatně?

To je individuální věc, každý by vám asi musel říct sám, jak to vnímal. Samozřejmě že když se daří, tak si člověk víc dovolí a nálada je daleko lepší. Kdybychom na tom byli v tabulce líp, i hra by byla kvalitnější. Teď už jsme hráli tak, abychom hlavně získali nějaké body. A to s tím samozřejmě úzce souvisí.

V závěru sezony jste měl zdravotní problémy, nicméně předtím jste podával kvalitní výkony. Nedostal jste během léta nabídky na přestup?

Tohle nechávám na manažerovi. Beru to tak, že každý v týmu by měl mít ambice posunout se dál, hrát ještě lepší zápasy, za lepší kluby. Ale jak jsem zmínil, nechávám tomu volný průběh. Soustředím se jen na sebe. Chci potrénovat na novou sezonu a uvidíme, jak to bude.

V Jihlavě jste už od léta roku 2012. Jak jste si zvykl na život na Vysočině?

Předtím jsme bydleli v Praze, kde to bylo takové rušnější. Ale já mám spíš radši klídeček, pohodičku... Zvykli jsme si, bydlíme v hezkém místě v přírodě, máme pejska, takže si to užíváme. Samozřejmě že co se týče zábavy, tak to není tak pestré jako třeba v Praze. Ale nejsme takoví, že bychom zábavu vyhledávali za každou cenu. Máme radši ten klídek.

Během léta v Jihlavě znovu došlo k proměně realizačního týmu. Jak časté změny snášíte?

Je to výsledek celého našeho snažení. Když jsme začali a nedařilo se, tak to většinou odnesl trenér. Přitom o žádném z nich nemůžu říct nic špatného. Všichni se snažili, všichni chtěli dělat maximum. Vždycky samozřejmě taky záleží na tom, co my, hráči, předvedeme na hřišti. A když nejsou výsledky, tak nejjednodušší je odvolat trenéra. Pochopitelně bych si přál, abychom udělali nějakou úspěšnou šňůru, aby tady trenéři byli dlouhodobě a dalo se na něčem pracovat. A taky abychom vše nemuseli dohánět, tak jako sezony předtím. Předchozí ročníky jsme nezačali dobře a pak už to nebylo jednoduché.

K částečné proměně došlo také v managementu klubu. Dotkne se to v některém ohledu i vás, hráčů?

Zatím je to relativně čerstvé, ještě se to asi bude řešit, na to je krátká doba. Nicméně pan Jinoch (sportovní ředitel) už tady působil. Vrátil se na známá místa, v tom žádný problém nebude. A myslím, že ostatní bude taky v pohodě, ve prospěch klubu.

Jistě si všímáte, že kluby jako Slavia a Sparta utrácí miliony za nové posily ze zahraničí. Jak tenhle velký třesk sledujete?

Přestupy samozřejmě sleduji, ale že bych si zase říkal: Proč ten? A proč tak? To ne. Člověk zbystří, ale je to politika klubů.

A vy si o přestupech myslíte co?

Co se týče atraktivity, je to pro fanoušky jistě pozitivní. Je to zajímavější, zase něco jiného. Beru to spíš pozitivně. Další sezonu se bude hrát o hodně (vítěz ligy postupuje přímo do Ligy mistrů), tak si myslím, že i to je důvod, proč kluby tak posilují. Aby jim to od začátku šlapalo. Na druhou stranu záleží, jak se noví hráči adaptují... Každopádně zápasy proti Slavii, Spartě a taky Plzni mám nejradši. Tak se na ně moc těším.

V posledních týdnech bylo v českém fotbale poměrně dusno (předseda FAČR ve vazbě, odcházející sponzoři, nezvolení nového předsedy, ...). Jak se na to vy díváte jako fotbalista? Neplánovali jste se s ostatními hráči, klidně i napříč kluby, ozvat nějakým způsobem?

To jsme neplánovali. Probírali jsme to v šatně, co bylo, ale že bychom to chtěli nějak řešit, to ne.

A váš názor?

Dobrá reklama pro fotbal to není. Nevím, co víc k tomu říct... Asi by to mělo být transparentnější, aby člověk viděl, co se děje v zákulisí. Ale to je politika, to není jen ve fotbale, i v jiných sportech. Věřím v lepší zítřky.