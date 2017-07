Osm a víc nul, přeje si před novou sezonou jihlavský brankář Hanuš

Jihlavský brankář Jan Hanuš letí vzduchem.

2017-07

Neopakovat loňskou sezonu, kdy se o udržení bojovalo až do posledního kola. Naopak získat klid už během podzimní části. S takovým cílem vstoupí v sobotu do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže jihlavští fotbalisté. „Věřím, že jsme se všichni poučili z loňska, že to pro nás budou cenné zkušenosti. Hlavně potřebujeme dobře začít,“ hlásila brankářská jednička Jan Hanuš.