Bořil: Když zdržovali, chytal jsem nervy. Chtěl jsem do někoho zajet

„Je to velké zklamání,“ mračil se Bořil po utkání. „Na Kypru nám uteklo prvních deset minut, doma jsme to chtěli napravit, udělali jsme pro to všechno. Ale vpředu jsme bezzubí, nedáme gól.“



To vás stálo postup?

Ano, plus ten hrůzostrašný začátek v Nikósii. Říkáme si, že na nás prvních deset patnáct minut vlítnou, že nesmíme udělat chybu. Přijde první roh a hned první chyba a gól... To je nakoplo, zkušeně nás potrestali. Pak jsme to zlepšili, ale gól jsme nedali. A dnešní zápas to jen potvrdil. Když nedáš gól, nevyhraješ.

Může být pro vás s odstupem času dvojzápas s Nikósií poučením?

Určitě. Jen si vezměte, jak dlouho Slavia nebyla v pohárech. Sbíráme zkušenosti, které APOEL už má. Myslím, že nás to posune dál.

Co nejvíc chybí v koncovce?

Myslím, že klid. Už jsme trochu nervózní, že jsme ze hry dlouho gól nedali. Soustředíme se na to, pracujeme, střílíme, ale přijde zápas a nevychází nám to. Máme i smůlu.

Největší šance jste si vypracovali po centrech. Byl to záměr nebo to přes obranný val Kypřanů jinak nešlo?

Viděli jsme pár videí, že kterých vyplynulo, že když budeme dávat do vápna centrované míče, budou s tím mít velké problémy. Ale nevyužili jsme to.

Chyběl vpředu Milan Škoda, kterého skolila viróza?

Máme jiné útočníky... Milan je zkušený, navíc velký, chtěli jsme hrát centrované balony, protože on na to má výšku a výbornou hlavu. Bohužel se mu udělalo špatně, takže nastoupili jiní, ale popasovali se s tím dobře. Chyběl jen ten gól.

Soupeř si hodně pomáhal zdržováním a poleháváním. Zažil jste někdy podobný zápas?

Asi párkrát jo, ale tohle byl extrém. Už jsem chytal nervy, chtěl jsem do někoho zajet, protože tohle... Nevím, proč je rozhodčí hned nevykázal a pak je naopak rychle pouštěl na hřiště. Ani nám k tomu nic neříkal, hned nás odehnal. Nechtěl, abychom s ním komunikovali. Ono je to těžké, když tam ten hráč leží, tak co s tím rozhodčí může udělat? Zavolá doktory a musí se čekat, až tam přiběhnou a odnesou ho pryč.

Rozhodil vás tím APOEL?

To si nemyslím. Spíš byli chytří a natahovali čas. Nepustili nás do tlaku a když už jsme si vytvořili šance, neproměnili jsme je. Je naše chyba, že jsme nedali ani jeden gól.

VIDEO: Sestřih: Slavia - APOEL 0:0, sbohem Ligo mistrů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soupeř byl celkem hratelný, souhlasíte?

Kvalitu měli, to jste viděli sami. Ale dalo se s nimi hrát úplně v pohodě.

Na vás to bylo vidět, zápas vám vyšel. Nakopla vás pozvánka do národního týmu?

Nevím. Je krásné, že jsem dostal pozvánku do repre, ale nějak jsem to nevnímal, soustředil jsem se jen na tenhle zápas, který jsme chtěli zvládnout. Ale z toho, že jsem v reprezentaci, mám samozřejmě radost.