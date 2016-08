Chci dokázat, že umím zabojovat, říká fotbalový navrátilec Blažek

Jan Blažek s Frýdkem-Místkem už nějakou dobu trénoval. Poprvé za něj nastoupil v sobotu v Ostravě proti Baníku (1:2).

„Nějakou dobu trvalo vyřízení potřebných formalit,“ prohlásil Blažek, který do frýdecko-místeckého klubu zamířil z regionální německé soutěže, z Cloppenburgu.

Býval rychlíkem s dobrou koncovkou. Ostatně získal tři mistrovské tituly s Libercem a Slavií Praha. Ale také má pověst bohéma a problémového hráče.

„Nic neplánuji. Začínám úplně odznova,“ prohlásil Blažek. „Stejně jako mladí kluci v našem týmu. Nedávám si do hlavy, že jsem už něco prožil. Tím možná bude jednodušší zabojovat a dokázat lidem, že fotbal hrát umím.“

Šéfové klubu Blažkovi věří Jan Blažek je výborný fotbalista, ale býval i průšvihář. Problémy s životosprávou byly například za jeho někdejším odchodem z Liberce. Nemají z toho ve Frýdku-Místku obavy? „Debatovali jsme o tom, bavili jsme se i s Honzou,“ řekl předseda představenstva MFK Frýdek-Místek Radim Mamula. „Přece jen už je v nějakém věku (28 let – pozn. red.), takže si snad věci uvědomuje a přehodnocuje jinak než dříve.“ Frýdecko-Místečtí se shodují, že je to především kvalitní hráč. „Má to v sobě. Dali jsme mu šanci a budeme jen rádi, pokud vše vyjde,“ uvedl Mamula. „Ve smlouvě ale máme opatření, že kdyby byly nějaké problémy, tak se rozejdeme.“ Blažek má dvouletou smlouvu s tím, že případně může odejít. „My jsme vůči hráčům otevření, takže pokud přijde pro ně i klub zajímavá nabídka, snažíme se jim vyjít vstříc,“ podotkl Radim Mamula. Podle trenéra Miroslava Nemce potřebuje Blažek zlepšit kondici. „Domluvili jsme mu kondičního trenéra navíc,“ dodal Mamula.

Blažek má na kontě 122 prvoligových zápasů, v nichž nastřílel 26 branek. Hrál v Řecku a Polsku. Prošel však i nižšími soutěžemi v Roudnici nad Labem a ve Vyšehradu.

Berete nynější angažmá jako restart?

Nevím, jestli to je nějaký restart, ale v Česku jsem už nějakou šanci nečekal. Znovu se mi však ozvali z Frýdku-Místku, s jehož zástupci jsem byl v kontaktu už rok. Tentokrát jsem nabídku přijal. I proto, že druhá liga bude obtížná, je v ní dost týmů srovnatelných s prvoligovými. A to je moje chvíle, abych dokázal, že na velký fotbal pořád mám.

Měl jste i jiné možnosti než Frýdek-Místek?

Asi nemá cenu říkat, jaké nabídky jsem měl. Byly z daleka, pro mě nesmyslné. Teď tady mám dlouhodobější smlouvu, mohu se soustředit na sebe, na výkony a pomoct týmu. Každopádně si můžeme pomoci navzájem. A když to půjde, tak se třeba v zimě nebo v létě posunu zase výše.

Proč jste se rozhodl pro Frýdek-Místek?

V zahraničí jsem už nechtěl být, nechtěl jsem být daleko od rodiny. Chci sám sobě i rodičům dokázat, že umím zabojovat. Uvidím, jestli na to ještě mám.

Je z tohoto pohledu frýdeckomístecké mužstvo optimální?

To nevím, ale mohu tady dostat potřebný prostor. Máme mladý tým. Nemám co ztratit, mohu kluky něco naučit a jim i týmu jen pomoct.

Proč jste nabídku Frýdku-Místku nepřijal už dříve?

Měl jsem se rozhodnout ze dne na den a vybral jsem si cizinu, šel jsem do Německa. Byla to sice čtvrtá liga, ale když v ní dáte několik gólů, tak je to kousek do třetí ligy a ta se dá srovnávat s českou ligou.

V Německu jste ale vydržel jen půl roku.

Byl jsem zraněný, k tomu tam byly i problémy kolem peněz, takže nemělo cenu pobyt prodlužovat. Taky jsem si říkal, že od září už chci být doma. Takže jsem rád za frýdeckomísteckou nabídku. Teď už je jen na mně, abych to zvládl.

Co říkáte na premiéru zrovna proti Baníku?

Bylo to super. Na tu atmosféru jsem se moc těšil. Byla prvoligová. Vždyť Baník do první ligy patří. Že jsme hráli zrovna v Ostravě, jsem rád spíše za kluky, protože já už něco takového zažil. Také jsem jim, i když jsme prohrávali 0:2, říkal, ať si to užijou, protože před takovou návštěvou (5 109 diváků – pozn. red.) ve druhé lize jen tak hrát nebudou.

Jak jste z vašeho pohledu zvládl ten první zápas?

Jsem zklamaný, měl jsem na hlavě i noze gól. V takových situacích bych měl góly dávat. Na druhou stranu mám herní manko, nejsem rozehraný. Nastoupil jsem asi po čtyřměsíční pauze, ale utkání jsem odehrál v tempu. Doufám, že se do toho zase rychle dostanu, abych šance proměňoval. Hlavně se ale budu snažit vyhecovat kluky, aby bojovali o každý balon. Od toho tady jsem.