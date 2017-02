Každý bojuje o místo, ani já nejsem nedotknutelný, ví Hübschman

Na nové pozici obstál velmi dobře, ve středu obrany hrál i v přípravných zápasech, ale do kádru se v zimní přestávce vrátili v plném zdraví dva klíčoví stopeři Pernica s Benešem, proto není jisté, jestli ho nevystrnadí ze základní sestavy už v dnešním první jarním ligovém utkání na hřišti Slovácka.

„V kádru máme spoustu hráčů, kteří můžou hrát. Není to tak, že by měl mít někdo místo dopředu jisté. Ani u mě to tak není. Každý bojuje o místo a ani já nejsem v tomhle nějaký nedotknutelný hráč,“ tvrdí 35letý Tomáš Hübschman, kterému navíc v létě v Jablonci končí smlouva.

Jak hodnotíte zimní změny v hráčském kádru?

Přestup Standy Tecla do Slavie byl rychlý, ale pro Jablonec to byla taková nabídka, že se to udělat asi muselo, nebylo by rozumné ho tady držet. Hráči, kteří přišli, se v přípravě jevili jako posily a na jaře nám můžou pomoct. Už i proto, že nejsou z nižších lig nebo nebyli v pozici nehrajících fotbalistů ve svých předchozích klubech. Měli by být pro nás přínosem.

Jedním z cílů klubu je podle trenéra i vedení zabudovat mladé hráče a stabilizovat kádr. Jaká bude v tomto směru vaše role kapitána a nejzkušenějšího hráče týmu?

Podle mě musí na sebe každý dohlížet hlavně sám. Já jim můžu v něčem poradit, pokud budou chtít. Samozřejmě trend je omladit mužstvo, ale záležet bude na kvalitě. Když budou starší hráči lepší, tak asi nemá smysl táhnout ty mladé dopředu, pokud na to nebudou mít.

Na konci podzimu vás trenér Klucký tak trochu z nouze stáhl ze zálohy na stopera, kde jste odehrál i zimní přípravu. Zůstane to tak i pro jarní část?

Vidím to podobně, jako vy. V závěru podzimu jsme měli problémy se zraněnými stopery, trenér mě tam dal, odehrál jsem tam konec sezony i přípravné zápasy. Takže je z logického hlediska asi větší šance, že budu dostávat příležitost spíš v obraně. Záležet ale bude na trenérovi, já si místo na hřišti nevybírám.

Po podzimu je Jablonec v lize desátý, kde byste rád viděl jako kapitán mužstvo na konci sezony?

Když se kouknu na tabulku, určitě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Máme jen několik málo bodů náskok na to, abychom nehráli o záchranu. Na druhou stranu máme k dobru ještě domácí dohrávku s Hradcem a chceme se, jako každý mančaft, posunout nahoru. Liga je v konci i ve středu hodně vyrovnaná. Myslím, že musíme jít zápas od zápasu a ne si před jarem říct, že budeme šestí nebo pátí. Teď prostě jedeme na Slovácko s tím, že tam chceme něco udělat a takhle musíme jít do každého dalšího zápasu. Tak, jak jsme končili podzim, když přišel nový trenér. A zvedlo se to a přišly i výsledky.

V červnu vám v Jablonci končí smlouva, jak vidíte vaši situaci do budoucna?

To určitě nebudu řešit já, to bude věc vedení, já tomu nechávám volný průběh. Asi bude záležet na tom, jaké budou výsledky a jednotlivé výkony těch hráčů, kterým budou ty smlouvy v létě končit. Podle toho se bude klub rozhodovat a myslím si, že takhle to bude i v mém případě.