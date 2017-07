Yunis: V Olomouci mi šanci nedali, v Polsku se chci ukázat

Proto, když bylo zřejmé, že Chorý zůstane, začínal se poohlížet po nové štaci.

Hostování v druholigovém Znojmě už bylo domluvené, zapojil se s ním do přípravy, nakonec však překvapivě zamířil do GKS Katovice, ambiciózního klubu z druhé nejvyšší polské soutěže.

Teď je s ním na předsezonním soustředění, na roční hostování a první zahraniční misi se těší. „Chci se tady ukázat,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.

Jak se angažmá v Polsku seběhlo? Měl jste namířeno do Znojma, už to bylo takřka hotové.

Ano, druhý týden letní přípravy jsem začal ve Znojmě. Poté ale mému manažerovi zavolal sportovní ředitel Katovic a projevil velký zájem, abych hrál v jejich týmu. Je to profesionální klub, minulý rok jim utekl těsně postup do Extraklasy. Letos mají ambice postoupit, přišel nový trenér a osm nových hráčů.

Jak to ve Znojmě nesli?

Zpočátku byli zklamaní, ale pak mi jak sportovní ředitel Bělák, tak trenér Balcárek popřáli hodně štěstí.

Hrál ve vašem odchodu roli Michal Hubník, bývalý útočník Sigmy, který má v Polsku kontakty?

Ne.

Jaké jsou vaše dojmy z nového týmu, města?

Hned první trénink udělal na mě tým velmi dobrý dojem. Jsou tu kvalitní hráči. Trenér praktikuje kombinační fotbal a to je dobré. Momentálně jsme na soustředění, takže město jsem ještě neměl příležitost si projít.

Odešel jste ze Sigmy i proto, že útočník Chorý zůstal a přes něj by bylo těžké se prosadit? Čekal jste, že dostanete víc šancí?

V Sigmě jsem šanci nedostal, odehrál jsem jen dva zápasy v základní sestavě. Řešil jsem to už před půl rokem, ale jsem rád, že to vyšlo aspoň teď. Jsem ve věku, kdy bych měl pravidelně hrát. Teď jsem v Polsku, je to pro mě nová motivace. Nový tým, trenér, chci se tu ukázat.

Co jste říkal na formu Chorého? Mohl jste se od něj něco přiučit?

Tomáš měl minulou sezonu velmi dobrou formu, která mu vynesla nominaci na Euro. Přeju mu, aby se ještě více posunul ve své kariéře.

Je ve hře, že by se vaše hostování změnilo v přestup, nebo Sigma počítá s vaším návratem?

Zatím je dohoda taková, že se tohle bude řešit v zimě, podle toho, jak se hostování bude vyvíjet. Sigma si mě může v zimě stáhnout, taková je domluva.

Co vám říkal trenér Olomouce Václav Jílek?

Popřál mi hodně štěstí.

Co očekáváte od druhé nejvyšší polské soutěže?

Je to moje první zkušenost se zahraničím a vážím si této nabídky. Myslím, že je to na daleko větší úrovni než druhá česká liga. Viděl jsem pár zápasů Katovic z minulé sezony a je to fotbalovější soutěž. I lidé tu berou fotbal úplně jinak.

Na čem potřebujete zapracovat? Na dospělý fotbal už jste zvyklý, ne?

Momentálně na jazyku. Abych více zapadl do mužstva. Je to ale podobný jazyk, myslím, že s tím nebude problém.

Jaký máte fotbalový sen?

Můj nejbližší sen je dostat se do kádru nové jednadvacítky.