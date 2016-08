Radovo zranění je vážné. S přetrženým vazem vynechá zbytek sezony

„Potvrdila se ta nejhorší možná diagnóza. Vaz je přetržený, takže ho čeká operace. Musí se však počkat, než splaskne otok,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Mladé Boleslav Jiří Koros. „U těchto zranění je léčba kolem osmi měsíců, takže očekáváme, že se zapojí nejdříve do letní přípravy na příští sezonu,“ dodal.

Devětadvacetiletý Rada se zranil v poslední minutě prvního poločasu pátečního ligového utkání s Hradcem Králové. Při snaze o kličku se skácel na trávník a hřiště opustil na nosítkách. Kvůli zranění přišel i o pondělní sraz národního týmu pod novým trenérem Karlem Jarolímem - v nominaci ho nahradil Tomáš Hořava.

Mladá Boleslav ztratila jednoho z klíčových hráčů. Trenér Leoš Kalvoda ihned po zápase naznačoval, že bude s vedením klubu shánět náhradu. „Je to pro nás velké oslabení. Máme tu místo něj Jirku Valentu, ale jinak už nikoho. Hned jsme se bavili, že by to chtělo někoho přivést,“ řekl Kalvoda.

Kromě Valenty jsou v kádru Mladé Boleslavi defenzivněji ladění střední záložníci Laco Takács, Ondřej Kúdela a Adam Jánoš.