Strašně se těším na první ligu, vyhlásil olomoucký tahoun Plšek

Zároveň záložník Sigmy cítí, že pro něj ve třiadvaceti letech skončil čas her. Teď už se od něj čeká, že bude na hřišti i mimo něj plnit roli lídra. A Hanáky znovu potáhne, tentokrát za záchranou. „Nerad bych potřetí spadl,“ hlásí stručně a výstižně Jakub Plšek.

Cíl je tedy jasný?

Jednoznačně je pro mě cíl záchrana, a co bude dál, to bude bonus. Musíme jít malými krůčky a nelítat nahoře, že chceme hrát horní polovinu. To by byl po předchozích dvou letech nesmysl. Musíme jít ale zase do sezony sebevědomě. Věřím, že kvalitu na to máme, zachráníme se a budeme hrát v lize důstojnou roli. Ne jen spodek tabulky.

Ve druhé lize jste loni nastřílel osmnáct gólů za sezonu. Kolik jich dáte letos?

S Chorasem (Tomášem Chorým) se doufám budeme předhánět. Čím víc gólů, tím lépe.

Se Sigmou jste zažil i návrat do ligy před dvěma lety. V čem je letos jiný?

Já i ostatní kluci jdeme stoprocentně v jiné pozici a myslím, že i lépe připravení, než tomu bylo před dvěma lety. A jednoznačně s větším sebevědomím. To je základ. Bude důležité chytnout začátek.

První sestup se dal svádět na náhodu. Po tom druhém už se tak ovšem uvažovat nedá.

Ne, jednoznačně ne. V přípravě jsme si ale ověřili, že i když proti nám stojí hodně silný protivník, jako byla Žilina, která hrála generálku před předkolem Ligy mistrů, tak jsme zahráli náš nejlepší poločas v přípravě a vedli 3:0. Na tyto výkony musíme navázat a tohle nám trenér na tréninku vštěpuje. Každý týden také máme rozbory u videa. To je hodně velký rozdíl oproti minulé situaci, kdy jsme jen trénovali a pak šli na hřiště. Víme o sobě na hřišti, jsme lépe organizovaní a to bude v sezoně naše velká síla.

Předloni v sestupové sezoně byl největší problém Sigmy v bojovnosti. To už se stát nemůže?

To nebylo bojovností, spíš nastavením v hlavě. Půlka lidí na to rezignovala. Teď jdeme do sezony nažhavení. Trenér nám vštěpuje, abychom jezdili jako pily. Jiná cesta není. Nemůžeme přijít na hřiště, držet balon sedmdesát minut a hrát si tam. Musíme hrát poctivý fotbal, plnit trenérovy a pokyny bude to dobré.

V modrém Jakub Plšek a David Houska z Olomouce, ve žlutém Nikolas Daníček z Varnsdorfu.

S tím se vracíte do ligy?

Za kabinu věřím, že jsme dobře připravení. Za dobu, co jsem v áčku, je tu nejlepší parta v kabině. Cítím, že táhneme za jeden provaz. Teď je otázka, jak to přeneseme do prvního kola. Soupeř (Mladá Boleslav) je v jiné fázi než my, má ostrý start za sebou, nás to teprve čeká.

Kdo je vůdčí osobnost týmu?

Není to tak, že by to táhl jeden, jako byl dřív Ordoš, a všichni se kolem něj shlukovali. Jeden táhne za druhého, nikdo si na nic nehraje a kabina funguje. Je to dobré.

Jak zapadli do party noví hráči?

Přijali jsme je dobře, i Antonio Romero je výborný borec. Už si našli ubytování, poznávají Olomouc a myslím, že jsou tu všichni šťastní. Teď už je to jen na nich, jaké budou podávat výkony na hřišti a v tréninku.

V létě jste zvažoval nabídku na přestup. Ještě na ni myslíte?

V tuhle chvíli už je jedno, jestli něco bylo, nebo ne. Strašně se těším na ligu a nechci zůstat u toho, aby se říkalo, že druhá liga mi seděla a v první jsem byl zahrabanej. Budu se snažit to potvrdit a podávat co nejlepší výkony.

Olomoucký Jakub Plšek ze raduje z jednoho ze svých pěti gólů v zápase s Prostějovem.

Co vás přimělo zůstat?

Chtěl jsem to potvrdit v lize, mám v ní odehraných jen sedmatřicet zápasů. V takové pozici jsem do sezony ještě nevstupoval, teď to bude jen na mně, jestli to potvrdím, nebo ne. Pak si můžu v zimě říct, jestli jsem udělal dobře, nebo špatně. A jestli nějaká nabídka ještě přijde, nebo to byla poslední.

Jste tedy připravený být lídrem?

Cítím to od trenéra. Měli jsme spolu na soustředění rozhovor a tam mi naznačoval, že už nejsme ti mladí, kteří mají čas, ale musíme to začít potvrzovat jako ve druhé lize. Podávat standardní výkony, nemít výkyvy, že jeden zápas je dobrý a pět špatně. Musíme to potvrzovat i v první lize.