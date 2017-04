KOMENTÁŘ: Když utíká talent. Olomouc možná zalituje dvakrát

Byť je ta fotografie na internetových stránkách fotbalové agentury RBR Sportconsult neostrá, na Olomouc může působit jako na býka rudý hadr před očima.

Patnáctiletý mladík Jakub Markovič pózuje ve fanshopu Slavie s jejím dresem, vedle něj se usmívá někdejší sigmácká legenda Stanislav Vlček, dnes vedoucí mužstva Slavie, a Roman Brulík, bývalý člen vedení Olomouce, nyní hráčský agent.

Markovičovi ještě není ani 16 let, ale v Česku platí za brankářský talent, chytá v reprezentaci. V Sigmě působil přerovský odchovanec tři roky. Teď jeho hanácká štace skončila a zanechala tam kyselé obličeje.

Olomouci se mohou odkutálet miliony, kdo ví. Markovičova kariéra je teprve na začátku. Sigma ho však neměla pod smlouvou...

Podle Brulíkova spolupracovníka Radima Königa, mimochodem dalšího bývalého hráče Sigmy, se pro změnu rozhodl i proto, že zadlužená „Olomouc je v nejisté ekonomické situaci“ a stále nepředstavila nového většinového majitele, pověděl do éteru Radiožurnálu. To ve Slavii je čínských peněz dost.

Zděšený sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář tvrdí, že měli s hráčem, respektive jeho agenturou, gentlemanskou dohodu: během jarní části sezony smlouvu s Markovičem neuzavřou a počkají, zda v létě nebude zájem ze zahraničí.

„O takové dohodě ale nic nevím,“ dodal König. A tak Markovič mohl na stránkách své agentury radostně hlásit: „Jsem šťastný, že se podařilo přestup do Slavie dokončit. Celou věc jsem probíral s rodiči i se svou agenturou a jsem přesvědčen, že jsme společně udělali správné rozhodnutí. Moc se na působení ve svém novém klubu těším.“

Podle Brulíka šlo o „naprosto logický krok“.

„Řadu měsíců vnímáme Jakubův obrovský sportovní potenciál, který je podpořen maximální tréninkovou pílí a také úžasnou podporou celé jeho rodiny. Ve Slavii bude moci podstupovat, kromě náročného tréninkového procesu, ještě těžší konfrontace, a to i v utkáních se zahraničními soupeři pod mnohem větším tlakem, než na který byl zvyklý z Olomouce. A to je přesně to, co k dalšímu fotbalovému růstu nezbytně potřebuje,“ tvrdí agent.

Markovič se připojil ke slávistické sedmnáctce. Může Sigma za to, že si nechala utéct svůj klenot?

Těžko říct, jestli mohla udělat víc. Nabídnout lepší podmínky, jednat dřív s hráčem (jeho rodiči, kteří mívají hlavní slovo). Slavii konkurovat nemůže. Do Olomouce vždy lákala talenty nejen z Moravy vidina první ligy a fakt, že Sigma odchovancům dopřává místa v sestavě.

Sází na ně i teď, v Česku stále až nevídaně, jenže jistotu první ligy, stabilitu momentálně zkrátka nenabízí. Byť vede ligu druhou.

Takové případy se holt stávají.

Pikantní ovšem na transakci mladého brankáře je postava Brulíka (mezi svými klienty uvádí například plzeňského kapitána Romana Hubníka či olomouckého záložníka Buchvaldka, za něhož Hanáci už před jeho patnáctinami vyplatili Hulínu milion korun). Před třemi lety inicioval výzvu Spojme síly pro Sigmu. Sepsal brožuru s konkrétními kroky, jak upadajícímu olomouckému fotbalu pomoct.

Nebyl zájem. A teď jako hráčský agent Olomouc vytočil. Srdce stranou, dělá svou práci. A gentlemanské dohody se v českém fotbale, upřímně, zase tolik nenosí.

Vzpomeňte na tři roky starý donebevolající případ útočníka Martina Doležala. Sigma, tehdy jí dělal sportovního manažera nezkušený Zdeněk Psotka, si - ejhle - nepohlídala zaregistrování nové smlouvy na asociaci a hráčův osobitý agent Chovanec začal klienta nabízet jako po sezoně volného hráče, až se chytil Jablonec, jemuž šéfoval předseda asociace Miroslav Pelta. Nedělalo mu problém ani za takových okolností využít situace.

Příležitost dělá...

Výhodný přestup! Pelta nakonec pár milionů na naštvanou Hanou poslal, ale tržní hodnota za 23letého bijce byla jinde. Doležalovy góly pak Olomouci chyběly k záchraně v lize.

I Slavia se podle Deníku s Olomoucí nakonec dohodla na přestupové částce. Aby emoce trochu vychladly. Ovšem karty pro vyjednávání byly rozdané.