Ostuda, tragédie, běsnil kapitán zlínský kapitán Jugas po prohře

„Celoroční práci jsme hodili do koše,“ připomněl Jugas, že po skvělém podzimu Zlín zabředl do jarní výsledkové mizérie.

Doma jste na jaře ani jednou nevyhráli. Co k tomu říct?

To je katastrofa. Naše ostuda. Můžeme děkovat, že lidi vůbec přišli. Ani se nedivím, že pískali. Po právu jsme si to zasloužili.

První půlka přitom debaklu nenasvědčovala, že?

Máme pět šancí, inkasujeme z tečované střely a je po nás. Ve druhé půlce dvakrát vystřelí a dají dva góly. Dostaneme ho snad i z autu.

Bylo znát, že se soustředíte na středeční finále poháru?

Proč? Chceme vyhrávat v lize. Mohli jsme vyhrát v Brně, doma s Jihlavou. Nic.

V první půlce jste vyjel po spoluhráčích. Za co jste jim spílal?

Jestli si někteří myslí, že přijedeme na pohár a vyhrajeme s Opavou 3:0, která přejela čtyři ligové týmy, tak to si musí sednout na prdel a uvědomit si, že takhle se nebude hrát. Od toho tady jsem já, ale takhle to nejde.

Měl jste v poločase proslov?

Už na to nemám ani sílu, protože některým to říkáme už čtyři týdny od pohárového zápasu na Slavii. Neskutečné. Jak si vůbec můžou dovolit tady vypustit nějaký souboj? Hrajeme o body, o svoje peníze, o svoji čest. My prohrajeme pět kol, pojedeme na pohár a vyhrajeme? To v žádném případě!

Vnímali jste spekulace, že Jihlava tady vyhraje?

Takové spekulace jsou mi jedno. Vždycky hraju naplno. A jestli někdo nechce hrát naplno, ať na hřiště nelozí. Ať tam jdou raději dorostenci, kteří sice udělají chyby, ale odjezdí to.

Jak teď vidíte finále?

Může se stát cokoliv. Ale jestli tam přijedeme takto, jak hrajeme poslední tři zápasy, tak to bude katastrofa. Budeme se pak všichni stydět celou fotbalovou kariéru, že jsme promarnili takovou šanci, jakou má klub jednou za padesát, možná sto let.

Byl to váš poslední domácí zápas ve Zlíně?

Je to dost možné a určitě jsem se tak tragickým výsledkem nechtěl loučit. To je ostuda.