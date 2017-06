Jankto: Já a tlak? Kdybych si ho připouštěl, asi bych se složil

Jak vnímá, že má být tahounem?

„Vím to, čtu o tom, ale snažím se nepřipouštět si to. Kdybych si to připouštěl, asi bych se z toho složil,“ pousmál se, když s novináři mluvil na reprezentačním srazu před odletem do Polska. „Očekávání jsou velká, ale pokud budeme hrát tak, jako v kvalifikaci, můžeme ve všech zápasech udělat dobrý výsledek.“



Na jaké umístění si věříte?

Máme tenhle rok velice dobrý tým, dobré hráče, partu. Víme, že skupina je těžká, ale budeme se s tím chtít vypořádat a zkusit postoupit.

Vy jste ještě stihl i sraz áčka. Stačil jste si vůbec odpočinout?

Neřekl bych, že jsem úplně odpočíval - byly tam tři dny volna a během nich stejně pořád musíte být v zátěži a něco dělat. Ale přišlo to vhod a aspoň jsem trochu zregeneroval.

Zdravotně jste v pořádku? V zápase s Norskem jste se lehce zranil...

Měl jsem tam nějaký lehčí problém, leduju to. Do Eura by to mělo být v pořádku, v neděli budu k dispozici.

Je pro vás fajn, že po zklamání v Norsku máte šanci sezonu zakončit něčím lepším?

Nemyslím si, že to bylo fatální zklamání. Pořád je to bod z venku, ty se dělají těžko. Třeba bude v konečné fázi znamenat i postup... Nic nevzdáváme, máme čtyři zápasy, něco se dá udělat i doma s Německem.

A Euro s jedenadvacítkou? Jak se na něj těšíte?

Je to zase něco jiného. Moje první Euro, doteď jsem na žádném takovém turnaji nebyl, takže se těším hodně. Když člověk reprezentuje svou zem, musí vždycky podávat stoprocentní výkony. Já se o to vždycky snažil a budu se o to snažit i dál, stejně jako všichni spoluhráči.

Nebude pro vás handicap, že jste chyběl na soustředění jedenadvacítky v Kaprunu?

To bych neřekl. Celých deset dní jsem absolvoval v Belgii a v Norsku, zátěž je úplně stejná. A s klukama z jedenadvacítky jsme sehraní už delší dobu.

Začínáte proti Německu. Je dobře, že jednoho z favoritů potkáte hned na úvod?

Asi je jedno, s kým začnete. Němci jsou samozřejmě favoriti turnaje, bude to asi o něco těžší, ale když se nám podaří vyhrát, bude to pro vývoj skupiny hodně důležité. Pak bychom měli hodně velkou šanci na postup.

Ve druhém zápase se utkáte s Itálií, kde působíte v Udine. Pikantní zápas?

Na to se těším obzvlášť. Mám tam hodně kamarádů a vlastně všechny hráče znám. Hecoval jsem se zatím jen s Andreou Petagnou, se kterým jsem minulý rok hrál v Ascoli.

Co jste si psali?

Takovou tu klasiku: Vyhrajeme my, vy prohrajete, dostanete bůra...

Některé reprezentace jsou bez nejsilnějších hráčů, protože je kluby neuvolnily. Na vás Udine netlačilo, abyste si raději odpočinul?

Vím, že se to stalo Polákům, kteří nemají Zielinského z Neapole. Ale to je jediný případ, který jsem zaregistroval. Udine na mě rozhodně netlačilo, naopak byli rádi, že budu reprezentovat.

Během jara se spekulovalo o vašem přestupu. Berete Euro i jako šanci ukázat se případným zájemcům?

Tak to asi bere každý hráč. Je to mistrovství Evropy, vyvrcholení sezony, každý bude hodně na očích. Ale ukázat se člověk mohl už v sezoně, tam na to bylo 36 utkání. Teď je to na skautech a manažerech, aby se na zápasy dívali, ale já se tím nezabývám. Jsem v Udine, chci udělat co nejlepší výsledek s reprezentací a vůbec nemyslím na to, jestli bych měl šanci se někam posunout, když se mi povede Euro.