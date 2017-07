Rychlá změna, Chleboun bude opět hrát fotbal v Kazachstánu

Upsal se tam klubu Šachter Karaganda, jemuž v rozehrané Premier League, tamní nejvyšší soutěži, patří sedmá příčka. V Kazachstánu se liga hraje systémem jaro - podzim a má dvanáct účastníků.

Chlebounovi angažmá přihrála známost se současným koučem týmu a také to, že Kazachstán pro něj není i přes svou exotiku vůbec novinkou. Působil tam ve dvou klubech v letech 2012 až 2014. „Trenér je Litevec, který mě rok vedl, výhodou je i to, že jeho asistenti jsou Slováci,“ poznamenal dvaatřicetiletý fotbalista.

Nečekaně rychlý zvrat v jeho kariéře přivítal. Také proto, že jde - i když do jiného klubu, než v kterých hrál předtím - do známého prostředí. „Vím, do čeho jdu,“ potvrzuje. Navíc nezanedbatelným faktem je i to, že nabídka je výhodná, ostatně Kazachstán je tím v posledních letech známý. „Když nabídka přišla, nebylo co řešit a jsem rád, že došlo k dohodě,“ řekl fotbalista.

Chleboun je tak dalším hráčem, který v létě hradecký tým opustil. Už předtím skončilo hostování obráncům Romanu Polomovi a Lukáši Hůlkovi a útočník Pavel Černý odešel do Pardubic. Poté tuto trojici následovali Daniel Trubač (Slavia Praha), Tomáš Malinský (Liberec) a nyní i Chleboun.