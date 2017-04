Euforie hraje pro Slavii. Zkušenosti zase pro Plzeň, říkají experti

Na otázky odpovídali dva bývalí fotbaloví reprezentanti Karel Rada a Ladislav Vízek i trenér a někdejší hráč Slavie František Cipro.

1) Kdo vyhraje titul ve fotbalové lize?

2) Kdo z nejvyšší soutěže sestoupí?

trenér ženské reprezentace do 17 let, vicemistr Evropy z roku 1996

1. Na Slavii je znát větší touha, vůle. Daří se jí dotahovat a otáčet zápasy v posledních minutách, byť to po fotbalové stránce možná tak úspěšně nevypadá. Také Plzeň zvládala dotahovat výsledky na konci zápasů, ale takový hlad a chuť po vítězství u ní už nevidím. Její výhodou však mohou být zkušenosti a vyspělost. V posledních pěti kolech se bude stupňovat tlak, který by právě Viktorka mohla ustát lépe než Slavia. Bude to zajímavé až do posledního kola.

2. Nejhůř je na tom Jihlava. Má nejméně bodů a nejtěžší los. Mezi Příbramí a Hradcem vidím šance vyrovnaně. Hradec je zarputilé mužstvo, ukázali to i v posledních zápasech proti silnějším týmům. Ale tipnout si nedokážu, i tady se bude rozhodovat až na konci.

bývalý reprezentant, olympijský vítěz z roku 1980

1. Dneska říkám Slavii, ale ještě před týdnem bych jasně tvrdil Plzeň. Myslel jsem si o ní, že je fotbalovější, lepší, zkušenější, ale Sparta jí teď „cvakla“ a najednou je blíž právě Slavia. Přitom já jí moc nevěřil. Všichni o ní sice píšou bůh ví jak hraje, že Šilhavý ještě neprohrál, ale takhle mohl vyhrávat přece i na Dukle. Je to hodnej kluk, ale bez mužstva by nebyl nic. Slavia je zranitelná v domácích zápasech - Sparta v Edenu byla lepší, Zlín i Teplice tam měly vyhrát. Ale oni to pokaždé nějak uklohní... Jejich výhodou je ta euforie, kterou teď všichni slávisti cítí. Vědí, že jsou blízko a asi je tam nějak docpou. Mají to ve své moci.

Zbývá pět zápasů Los fotbalové ligy BOJ O TITUL

Slavia: Jablonec (doma), Bohemians (venku), Dukla (doma), Mladá Boleslav (venku), Brno (doma).

Plzeň: Dukla (doma), Jablonec (venku), Mladá Boleslav (doma), Brno (venku), Jihlava (doma). BOJ O ZÁCHRANU:

Hradec Králové: Karviná (venku), Teplice (doma), Slovácko (doma), Sparta (venku), Bohemians (doma).

Příbram: Sparta (doma), Dukla (venku), Brno (doma), Jihlava (venku), Zlín (doma).

Jihlava: Brno (doma), Ml. Boleslav (venku), Zlín (venku), Příbram (doma), Plzeň (venku).

2. Na konci je to průšvih. Já si myslel, že Příbram už letos padne, říkal jsem to i Jardovi Starkovi (prezident klubu, pozn. red.), ale on pořád věřil. V Příbrami mají zkušený fotbalisty, hrajou docela dobře, možná i nějaká ta pomoc tam je nebo spíš byla. Mám pocit, že Příbram se teď zachrání a spadne Vysočina a Hradec. Tak to tipuju já, i když bych si to přál jinak.

trenér, se Slavií mistr ligy 1996

1. Co čekáte, že vám odpovím? Věřím Slavii, i když ji ještě čekají některé klíčové zápasy. Doma už podle mě neztratí, ale venku na Bohemians i v Boleslavi to nebude jednoduché. Zato Plzeň má svých problémů dost a vůbec nehraje v pohodě. Slavia je navíc ve hře i v poháru, kde to je pro ni podle mě jednodušší než v lize.

2. Na konci tabulky už to je složitější. Jsou tam Hradec, Příbram a Jihlava. Ani Bohemka to ještě nemá jisté, příště hraje v Liberci, pak hned se Slavií... Pro mě je neuvěřitelné, jak se z toho zase dostala Příbram, a to teď nemyslím ten poslední zápas v Jablonci, okolo kterého se znovu vedou diskuse. Oni byli naprosto odepsaní. Málo bodů, špatný herní projev, ale najednou jsou na úrovni ostatních. Spoustu lidí to zesměšňuje, ironizuje, ale takhle se zvednout, to není žádná sranda. Podle mě to letos odnese Jihlava, druhý tým nevím.