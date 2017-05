Jak nastavit hlavu na titul? Fotbal ukazuje, jak těžký je poslední krok

„Jak můžu vědět, co se děje v hlavě útočníka, když z metru přestřelí branku? Musí mi to popsat, musí se svěřit,“ přidává se Michal Kosmál, který v Opavě cepuje brankáře a zároveň pomáhá s mentálním tréninkem.

I jeho práce pomohla druholigovému klubu do středečního finále poháru, proto není od věci si Kosmála poslechnout: „Buď můžete jít úspěchu naproti, nebo od výzvy utíkat. Kdo o tom rozhodne? Osoba, s níž jste nejčastěji, čili vy sám. Pokud to neumíte, je váš výkon otázkou náhody a toho, jestli se dobře vyspíte. Na to nelze spoléhat, musíte se umět naladit.“

Jak jsou asi naladěné Slavia a Plzeň, které se předhánějí v překvapivých ztrátách. Na týmy působí únava, nervozita i strach z mimořádné mety, ke které se blíží.

Dlouho byla na forhontě Plzeň, jenže v minulých čtyřech kolech získala jen pět bodů, což darovalo výhodu Slavii, která si šlape po štěstí. Jistě, v sobotu může slavit titul, ale může dál klopýtat. Je před námi předposlední kolo!

„Vedeme o dva body a v takové situaci není na místě srážet hráče, že neumějí kopat. Roli hraje psychika, tlak je větší,“ přiznal slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Tlak je takový, že by si hráči měli uvědomit, o co se hraje. Přiznat si a pojmenovat problém. Proč se mi stávají chyby, které běžně nedělám? Co mě svazuje? Co se mi děje v hlavě? „Není to všelék, ale aspoň se vám částečně uleví. Vraťte se k aspektům, které vás dovedly pod vysněný cíl. Věřte ve vlastní síly. Ne náhodou hrajete ligu. Ne náhodou hrajete o titul,“ radí Vavruška.

Nejtěžší bývá právě poslední krok. Však se podívejte na suverény z Juventusu Turín: už mají dva týdny natisknutá vítězná trika, jenže tápou. V neděli jim stačil bod, leč prohráli s AS Řím. „Spali jsme,“ uznal kouč Allegri.

Dál se nepochybuje, že si Juventus titul pojistí, ale vzpomeňte si, jak se nedávno věřilo Plzni. Měla náskok a hlavně hromadu zkušeností, aby si pohlídala zlatý hattrick. Jenže trumfy předala Slavii. Hráči nám možná po sezoně přiznají, že chtěli víc bojovat a rychleji běhat, jenže nohy je neposlouchaly. On je totiž brzdil jeden takový detail - hlava.