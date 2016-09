Jak se rodil rekord? Těžce. Dánové třikrát řekli ne, prozradil Paska

„Určitě patřil do skupiny těch nejtěžších. Po osmi měsících někoho vyvázat z kontraktu? Navíc někoho, na kom klub stavěl, byl s ním spokojený a očekával další progres... Bylo to složité,“ přiznal Kadlecův agent Pavel Paska.



Jednání s dánským Midtjyllandem se táhla, vše se podařilo dokončit až ve středu, tedy v poslední den, kdy ještě Sparta mohla zapsat hráče na soupisku pro základní skupinu Evropské ligy.

„Celé to trvalo asi dva měsíce. Třikrát nám bylo řečeno ne, čtyřikrát že s tím nesouhlasí, pak že neustoupí ani o píď,“ líčil Paska. Nakonec nastoupil vyjednávací tým a povedlo se to dotáhnout. Musíme poděkovat Midtjyllandu, že pochopil, že Václav tam není lidsky úplně šťastný.“



Konaté? Jasno si musí udělat on, říká Otava Sparta se zajímala i o alžírského záložníka Hamrouna Kromě příchodu Václava Kadlece Sparta do poslední chvíle jednala také o angažování Jugurthy Hamrouna ze Steauy Bukurešť. „Můžeme potvrdit, že jednání se Steauou probíhala, hráč se ale nakonec rozhodl pro nabídku z Kataru,“ říkal sportovní ředitel klubu Jakub Otava.

V jednáních padalo i jméno Tiémoka Konatého, který si chtěl vynutit přestup právě do Steauy a ve Spartě byl přeřazen do juniorky. „Je pravda, že i jméno Konaté se v souvislosti s tím objevilo, ale nebylo úplně nedílnou součástí,“ objasnil Otava. A na otázku, jestli má jasno, jaká bude nyní Konatého pozice ve Spartě, odpověděl: „My máme jasno, má tady smlouvu ještě na dva roky. Spíš je to o tom, kdy chce mít jasno on.“



Aby Sparta Kadlece vykoupila, musela obětovat na české poměry obrovskou částku. Mluví se až o 73 milionech korun, což je víc než dvojnásobek dosavadního českého rekordu.

„Jde o největší přestup do Sparty i do české ligy,“ potvrdil generální ředitel klubu Adam Kotalík. Přesnou částku neprozradil, jen zopakoval slova klubového šéfa Daniela Křetínského, že jde o trojnásobek nejvyšší sumy, kterou Sparta kdy za jednoho hráče zaplatila.



„Sparta prolomila limit, zařadila se svou transferovou politikou na úroveň středního bundesligového klubu,“ upozornil Paska. „My si můžeme si potřást rukama, ale největší podíl na tom má pan Křetínský, protože ten to musel všechno zaplatit.“



Sparta oznámila druhý slavný návrat během pouhých tří dnů. V úterý představila Tomáše Rosického, který se do klubu vrátil po patnácti letech, teď Kadlece, který je na Letné už potřetí. Co to znamená do budoucna? Dají se velké přestupy od Sparty čekat pravidelně?

VIDEO: Kadlec je pro Spartu zatím největší investicí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jistá změna strategie to může být,“ uznal Kotalík. „Trensfer Václava je ale mimořádný a nebudu slibovat, že takové budeme dělat v každém přestupovém okně nebo každý rok. Vašek tu má historii, víme, co od něj očekávat. Věříme, že prostředky jsou investované správně. Sice jde o velké peníze, ale on je pořád mladý hráč. Za stejnou, ne-li větší částku ho třeba časem můžeme do zahraničí prodat znovu.“



Sparta musela s přestupem čekat. Kadlece sice chtěla delší dobu, ale když 30. června za Midtjylland nastoupil v kvalifikaci o Evropskou ligu, bylo jasné, že v předkolech už by ho využít nemohla. A dánský klub naopak doufal, že mu český útočník pomůže do hlavní fáze.

„Bylo evidentní, že pokud to vyjde, tak až na konci přestupního okna,“ uznal Kotalík. „Museli jsme zvážit, jestli čekat nebo ne, bylo to trochu riziko. Ale o Václava jsme měli zájem a on měl zájem se vrátit. Jsme rádi, že se to povedlo.“



„Rozhodli jsme se pro sportovní cestu, restart Václavova talentu,“ potvrdil Paska. „Teď je to na něm, nezbude mu nic jiného, než podávat výborné výkony, aby přesvědčil a pomohl týmu.“



Za Kadlece sice Sparta utratila hodně, ale ještě mnohem víc přes léto vydělala díky prodejům Krejčího, Schicka a Brabce. Za trojici hráčů, kteří odešli do zahraničí, vyinkasovala dohromady víc než 250 milionů korun. To však nemělo s následnými příchody žádnou souvislost.

„Přestupy Rosického i Kadlece bychom stejně dotáhli,“ ujistil Kotalík. „Pokud chceme na Letnou vrátit titul, být úspěšní v Evropě a hrát Ligu mistrů, musíme mít v týmu fotbalovou kvalitu.“