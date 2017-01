Fotbal vybere nový model mistrovství světa. Jak se šampionáty vyvíjely?

Jak se měnil počet účastníků a hrací model MS ve fotbale 1930 Uruguay - 13 účastníků, tři skupiny po třech a jedna po čtyřech, vítězové do semifinále 1934 Itálie - 16, rovnou osmifinále 1950 Brazílie - 13, tři skupiny po čtyřech, jedna po třech, vítězové šli do finálové skupiny, kde hrál každý s každým 1954 Švýcarsko - 16, čtyři skupiny po čtyřech, ale v ní hrály týmy jen dvakrát, do čtvrtfinále šly z každé dva týmy 1958 Švédsko - 16, čtyři skupiny po čtyřech, každý s každým jednou a do čtvrtfinále nejlepší dva 1974 Německo - 16, čtyři skupiny po čtyřech, z každé postoupily první dva týmy a vytvořily dvě semifinálové skupiny po čtyřech; její vítězové hráli finále 1982 Španělsko - 24, šest skupin po čtyřech, dále čtyři čtvrtfinálové skupiny po třech, jejichž vítězové hráli semifinále 1986 Mexiko - 24, šest skupin po čtyřech, do osmifinále postoupila první dvě mužstva z každé skupiny a nejlepší čtyři ze třetích míst; stejný model mělo loňské Euro ve Francii 1998 Francie - 32, osm skupin po čtyřech, dva nejlepší týmy postoupily do osmifinále 2026 ?