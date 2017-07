Rakouská předehra. Jak se chystají kandidáti na fotbalový titul

Ve čtyřhvězdičkovém hotelu Retter, který se tyčí na kopci nad městečkem Pöllau, slávisté bydlí, trénovat jezdí každý den dolů k řece. A místní, opření o klandr na útulné tribuně, se zájmem sledují, jak v úmorném vedru dřou čeští mistři.

Že zamíří právě sem, o tom měla Slavia jasno dlouho. Nechala si poradit od agentury, která v okolí zařizovala kemp třeba Arsenalu, Leicesteru nebo Paris Saint-Germain. „A ve stejném hotelu jako my bydlel nedávno i tým Crystal Palace,“ přidá tiskový mluvčí Michal Býček.

Ubytování, kde mohou využít dva bazény i přírodní biotop, měli slávisté vybrané dávno předtím, než začaly kádr doplňovat hvězdy, které si ještě před pár měsíci nikdo v Česku nedovedl představit.

Pořád to působí zvláštně: v tréninkovém tričku se vedle Škody, Bílka nebo Zmrhala potí portugalský mazák Danny, nedávný spoluhráč Cristiana Ronalda z reprezentace. Nebo Halil Altintop, borec se třinácti sezonami v bundeslize.

Od Slavie se logicky čeká hodně: obhajoba titulu, ideálně Liga mistrů nebo aspoň skupina Evropské ligy. Fandové jsou natěšení a zároveň zvědaví, jak zahraniční posily zapadnou do týmu, který doteď perfektně šlapal. Někteří natolik, že se dokonce vydali na pětisetkilometrovou štreku a přijeli se podívat přímo do Rakouska.

Remízový zápas s Krasnodarem jim mohl naznačit, v čem bude jejich síla na hřišti. V kabině se zorientovali rychle - třeba Altintop už v týmovém autobusu sedí vzadu na pětisedačce se starousedlíky a mastí s nimi poker. Danny se rychle naučil jména nových parťáků, a když proti Krasnodaru druhou půli nehrál, hecoval je od postranní čáry.

Plzeň: v kopcích jako doma

Byly časy, kdy se tu František Rajtoral během volného dne sbalil, vyrazil na kopec Laubkogel a dolů sletěl na padákovém kluzáku. Samozřejmě s instruktorem paraglidingu, ale stejně to chtělo odvahu. A ještě víc drzosti, když riskoval těsně před sezonou.

Po chodbách lázeňského hotelu Schermer se léto co léto roky rozléhal hlas Pavla Horvátha, jenž vyprávěl historky nepublikovatelné v novinách. A pak hurónský smích, když plzeňský šašek stahoval trenýrky bezbranným spoluhráčům, kteří si zrovna nesli tác s večeří.

Časy se mění, plzeňská příprava nikoli. Nepřekvapí vás, že v jídelníčku najdete čerstvě nadojené mléko, ani hlas slovenského číšníka Vladyho: „Prosím, nech sa páči.“

Pohároví účastníci v přípravě Slavia

První test v Rakousku už má mistr za sebou, s Krasnodarem remizoval 1:1. Zajímavý zápas čeká ve středu: s anglickým West Bromwichem. Plzeň

V úterý od 18.00 Fürth, v sobotu Wolverhampton, za týden Watford. To jsou přípravné výzvy pro vicemistra na kempu v Rakousku. „Čekají nás zápasy pravdy,“ tvrdí trenér Pavel Vrba. Na marodce zůstávají brankář Kozáčik i záložník Pilař. Sparta

Soustředění v Rakousku začala nedělní prohrou 1:4 s Dynamem Kyjev, ale nový trenér Andrea Stramaccioni uklidňoval: „Výsledek mě netrápí. Měníme styl hry, což chce čas.“ Mladá Boleslav

Z českých týmů zahájí sezonu jako první - už ve čtvrtek v Irsku proti Shamrock Rovers vstoupí do 2. předkola Evropské ligy. V přípravě procitl útočník Chramosta, dal šest gólů. Zlín

Vítěz poháru si na Evropskou ligu pořídil Jiráčka, Bartošáka či Ekpaie, vrátil se i střelec Železník. Ve hře je stále také příchod Van Kessela. O víkendu Zlín remizoval 2:2 s Fulhamem.

Znovu po roce v alpském městečku Westendorf kousek od Kitzbühelu. Znovu s trenérem Pavlem Vrbou, který se do Viktorie po třech letech vrátil a chce Viktorii protlačit do Ligy mistrů. Znovu se hráči před tréninkem posadí do golfového vozítka nebo na kolo a svezou se kilometr ke hřišti u lesa.

Jenže už bez obránce Rajtorala, který se v dubnu oběsil. I bez dlouholetého vůdce Horvátha, který trénuje druholigový Sokolov.

„Proč se sem vracíme?“ zopakoval kouč Vrba otázku, kterou před chviličkou slyšel. „A podívali jste se kolem sebe?“ Všude zelené kopce a v nich údolíčko s Westendorfem. V zimě lyžařská oáza, v létě pohoda, klid a čistý vzduch 800 metrů nad mořem.

„Všechno při starém. Jen ten golf za hotelem je tu nový,“ povídá záložník Daniel Kolář. Takže déja vu? Ani ne, je to hlavně práce v krásném prostředí. „V létě 2011 jsme se odsud odrazili do Ligy mistrů. Vůbec bych si nestěžoval, kdyby to letos dopadlo stejně,“ dodá trenér Vrba.

Tehdy Plzeň šokovala českým titulem i postupem přes tři předkola. Letos v lize nestačila na Slavii, zato už patří mezi zavedené firmy. A v létě jezdí pořád do Rakouska. „Nepotřebujeme pětihvězdičkový hotel. Proč měnit něco, co klape? I na dovolenou jsem roky jezdíval autem přes Maďarsko na Makarskou. Tu trasu jsem měl natuty,“ vyprávěl Vrba.

Rakouské zázemí má holt svůj půvab. Ví to mistr, ví to vicemistr a ví to také třetí Sparta, která rozbila stan pár kilometrů od Plzně. Stačí přejet do Bad Häringu.

Tam sparťané nezačali nejlépe, prohráli 1:4 s Dynamem Kyjev. Tým si teprve sedá, kouč Stramaccioni navíc ještě nemohl využít lehce zraněného Ben Chaima ani střelce Janka, který doléčoval virózu. Ale v Rakousku by měl přijít i jejich čas.

Už se nedostane na záložníky Lukáše Váchu a Néstora Albiacha, kteří se kvůli zdravotním potížím vrátili do Prahy, kde absolvují podrobné vyšetření.