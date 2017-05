Přeju Slavii. Kluky zmobilizuju, slibuje brněnský bek Jablonský

Bývá to vděčný námět, který nevyžaduje příliš velkou novinářskou invenci. Před zápasem vyzpovídáte hráče, který v minulosti nosil dres nadcházejícího soupeře. „Z mojí strany cítím obrovskou motivaci,“ hlásí Tomáš Jablonský ze Zbrojovky, která v sobotu v 17 hodin přivítá Plzeň.

Ne, 29letý levonohý univerzál na západě Čech nikdy nekopal.

Tenhle příběh ani nenapasujete do oblíbené novinářské šablony.

Brněnští fotbalisté v závěrečných dvou ligových kolech mohou spolurozhodnout o tom, kdo pozvedne nad hlavu mistrovskou trofej. Aktuální soupeř z Plzně, který musí mazat dvoubodové manko na Slavii? Anebo sešívaní, s nimiž se Brňané střetnou příští týden?

„Klukům ze Slavie to moc přeju,“ poví Jablonský. Logicky.

Jeho srdce se už v 15 letech zbarvilo do červenobíla, do Brna přestoupil v zimě právě z Edenu, ve Slavii má kupu kamarádů, se kterými je pravidelně v kontaktu.

Buď si s exkolegy zavolá, napíše, nebo komunikuje přes hromadnou konverzaci v mobilní aplikaci WhatsApp. „Řešili jsme, že už nemusíme mít motivaci, protože jsme zachránění. Já ale celý tým zmobilizuju,“ slibuje brněnský levý obránce. „Bylo by megafajn, kdybych to zvládli a obrali Plzeň.“

Bývalý hráč Jablonce či Slovanu Bratislava by si navíc sám pro sebe mohl zajistit mistrovskou medaili. „Nevím, jak to přesně chodí. Na podzim jsem za Slavii nastoupil jen v poháru, v lize jsem zůstal na lavičce, ale v kádru jsem byl,“ přemítá Jablonský.

„Když jsem se loučil na Slavii, s panem Krobem (generální ředitel klubu) jsme se o tom bavili. Říkal mi, že by mi medaili schoval,“ sděluje krajní bek, jenž v posledních dvou kolech kvůli chřipce vypadl z brněnské základní sestavy.

Právě v duelech proti Zlínu, který strávil Jablonský v posteli s mobilem v ruce, a v Příbrami, kde zimní posila naskočila na závěrečné desítky vteřin, si Zbrojovka definitivně zajistila ligovou záchranu.

Teď se Brňané v poslední domácí partii touží důstojně rozloučit s fanoušky. A především také s kapitánem Pavlem Zavadilem, jenž po pěti sezonách opouští Zbrojovku.

„Ideální stav by byl vystřídat Pavla před koncem, když s Plzní povedeme,“ zasní se brněnský trenér Svatopluk Habanec, jehož týmu patří jedenáctá příčka. „Přál bych si, abychom vyhráli oba poslední zápasy. Dostali bychom se do úplně jiné pozice, než se kterou jsme se potýkali celou sezonu, která doteď byla ne úplně vydařená,“ přiznává. „Hodně to bolelo, byl to jakýsi přerod.“

Přerod, který by Zbrojovka završila ve středu tabulky, by nejen fanoušci skousli lépe. „Vypadá to hezky vizuálně, nic to ale neznamená. Vnímám však, že je to důležitý pokyn pro politiku klubu a pro klubové vyjádření,“ ví Habanec. „A nezastírám, že jsme bodů měli mít víc.“